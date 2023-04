PSG-Lens: Medina a été "rappelé à l'ordre" par son club après ses propos sur Mbappé

Le défenseur lensois Facundo Medina a reçu un rappel à l'ordre du club lensois après sa blague sur Kylian Mbappé dans un live sur Twitch. Mais Franck Haise, en conférence de presse à deux jours de PSG-Lens en Ligue 1, est convaincu du caractère goguenard de la déclaration.

Invité sur la chaîne Twitch Son Aviones en milieu de semaine, le défenseur lensois Facundo Medina avait fait l'éloge de son compatriote Lionel Messi. "S'il me passe et s'échappe, je l'accroche et je l'embrasse en lui demandant de me faire un câlin", avait-il confié, tandis qu'il avait plaisanté dans le cas où Kylian Mbappé le prendrait de vitesse. "Si Mbappé me passe, il faudra qu'une ambulance vienne le chercher", avait-il blagué.

Une plaisanterie pas du goût de tout le monde et pour laquelle il s'est excusé sur Instagram, alors qu'arrive un PSG6Lens capital en Ligue 1 samedi.

"Facundo a eu un rappel à l'ordre", explique Haise

En conférence de presse à l'avant-veille du choc de Ligue 1 entre le PSG, leader, et Lens, deuxième avec six points de retard, Franck Haise a dédramatisé la situation. "Facundo s'est excusé de son propre chef. Mais il y a une position du club qui fait que tous les salariés, notamment issus de l'équipe professionnelle, doivent passer par la communication du club. Il a eu un rappel à l'ordre sur les bonnes règles à adopter", a détaillé le techicien artésien.

Et ce dernier de louer le personnage qu'est Facundo Medina : "Il y a ce qu'on lit, mais j'ai voulu voir la séquence. C'est du deuxième degré, avec Facundo, c'est peut-être même du troisième ou du quatrième. Nous, on le connaît. C'est de l'humour, qu'on puisse adhérer ou pas. Je connais l'homme, c'est un super mec et quelqu'un qui n'est pas méchant. Preuve en est puisqu'il n'a pas eu de carton rouge dans sa carrière", a poursuivi Haise à propos du défenseur argentin de 23 ans. Affaire Medina-Mbappé classée. Du moins, pour ce qui est de l'extrasportif.