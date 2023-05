La première prise de parole de la LFP, qui promet de "continuer" après la polémique des flocages arc-en-ciel

La 35e journée des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 était marquée par une campagne de lutte contre l'homophobie, notamment matérialisée par des flocages arc-en-ciel sur les maillots des joueurs. Arnaud Rouger, le directeur général de la LFP, en a dressé le bilan.

Pour la troisième année consécutive, la LFP a renouvelé sa campagne de lutte contre l'homophobie. Pour l'occasion, les joueurs ont arboré sur leurs maillots un flocage arc-en-ciel, aux couleurs du drapeau LGBT, et ont posé en avant-match devant le slogan "homo ou hétéro, on porte tous le même maillot". Mais certains joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont fermement refusé de s'associer à cette campagne antidiscriminatoire et ont ainsi décidé de faire l'impasse sur la 35e journée de championnat.

Les joueurs opposés à la campagne sont "une très petite minorité", relativise le DG de la LFP

Arnaud Rouger, le directeur général de la Ligue de football professionnel, a tiré les premières conclusions du week-end en voyant le verre à moitié plein. "756 joueurs (de L1 et L2) étaient présents sur les feuilles de matchs. On n’ignore pas que certains joueurs n’ont pas porté le maillot. Cette journée est une journée pour mettre en valeur une cause qui est importante pour nous. Ça reste une très petite minorité, on sait que c’est difficile et qu’on prend des coups", a analysé le successeur de Didier Quillot.

Et Rouger d'assurer que la Ligue continuera de soutenir les luttes contre les discriminations malgré certains avis contraires : "À la LFP, nous sommes habitués à prendre des coups. On va continuer", a poursuivi le DG. "C’est le premier pilier de nos actions, avec la communication grand public via le football. Deuxième pilier, on a intégré dans les statuts de la Ligue, la lutte contre les discriminations (...) Ça permet de sanctionner. Et notre troisième pilier, c’est la formation. C’est un volet qui est beaucoup plus difficile. Il faut aller dans les clubs avec des associations partenaires. C’est une journée, on en a fait 28, mais c’est sans fin. Les joueurs se renouvellent, il faut les former sans cesse avec nos associations partenaires et des membres de la LFP", a-t-il promis.

Parmi les joueurs ayant refusé de porter le flocage arc-en-ciel, seul Mostafa Mohamed a été sanctionné par son club. Le FC Nantes l'a condamné à une amende qui sera reversée à une association visant à lutter contre les discriminations homophobes.