"La Ville souhaite garder le PSG!", assure l'adjoint aux sports de Paris malgré le conflit autour du Parc des Princes

Alors qu'Anne Hidalgo a jugé "ridicule" l'offre du PSG pour le rachat du Parc des Princes, l'adjoint aux Sports de la Ville, Pierre Rabadan, a confirmé que la municipalité souhaite toujours reprendre les discussions avec le club afin de trouver une position avantageuse pour tout le monde.

Pour la Ville de Paris, pas question de voir le PSG claquer la porte. Quelques heures après la nouvelle sortie de la maire de Paris, Anne Hidalgo, concernant l'échec des négociations au sujet du Parc des Princes, Pierre Rabadan a confirmé les intentions de la municipalité de conserver le club parisien dans le stade de la porte d'Auteuil.

"Évidemment que la ville souhaite garder le PSG! a-t-il clamé. On a des solutions à proposer, qui ne sont pas la vente proprement dite, mais qui permettent un développement sportif et économique du club qui est peut-être mieux que n'importe quel autre cadre qu'ils pourraient trouver ailleurs."

"On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, dans n'importe quel sens"

Interrogé en marge de la présentation du parcours du triathlon des Jeux olympiques de Paris 2024, l'élu a confirmé les dires de la maire. Qui a indiqué ce jeudi avoir "ouvert la porte à la possibilité de vendre le stade" au PSG, qui en aurait proposé 38 millions d'euros, une offre jugée "ridicule". "Ce qu'a dit la maire, je ne peux que le confirmer: on est dans un cadre qui est donné, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, dans n'importe quel sens. Mais je pense qu'il viendra un temps où la discussion sera indispensable et nécessaire. Et pour nous, ce temps-là est arrivé."

Malgré la volonté des deux parties qui souhaitent voir le Paris Saint-Germain devenir propriétaire de l'enceinte du XVIe arrondissement, un consensus financier est loin d'être trouvé. "Je rappelle que pendant deux ans et demi, nous avons travaillé dans la confidentialité et que c'est le club qui, à un moment, a voulu mettre le sujet sur la place publique. Du coup on a fait passer des messages hors déclarations publiques, on le fait aussi publiquement. C'est maintenant au PSG de se positionner. Nous, la porte est ouverte, on est des partenaires du club."

Alors que ce jeudi marque la date limite pour le dépôt des candidatures pour les prétendants au rachat ou à l'exploitation de l'enceinte du Stade de France, le PSG va bien candidater officiellement pour le rachat du stade dyonisien. Pourtant, Anne Hidalgo ne semble pas croire à une véritable volonté parisienne de quitter son enceinte historique, misant sur "un peu de bluff ou de l'incompréhension".