Kempes critique le public du PSG sur son attitude envers Messi, mais lui conseille de privilégier Paris plutôt que le Barça

Tandis que l'Argentine défendra son titre en 2026, la présence de Lionel Messi lors de la prochaine Coupe du monde n'est pas à exclure. Champion du monde 1978, Mario Kempes estime que la "Pulga" a tout intérêt à prolonger son aventure à Paris plutôt que de retourner à Barcelone, s'il souhaite pousser jusque-là.

Vainqueur de la Coupe du monde 1978 avec l'Albiceleste, Mario Kempes reste un suiveur assidu des Argentins et de Lionel Messi. Alors que sa sélection a remporté un troisième sacre mondial dans son histoire au Qatar (1978, 1986 et 2022), l'ancien buteur estime que celle-ci a besoin d'un Messi "tranquille". D'autant plus s'il souhaite étendre sa carrière internationale jusqu'à la prochaine Coupe du monde, qui se jouera en 2026. Il aurait alors 39 ans.

Une tranquillité que la "Pulga" trouvera à Paris plutôt qu'au Barça d'après Kempes, présent mercredi dans l'émission "Super Depor Radio". "Je ne pense pas qu’il soit bon pour lui de retourner à Barcelone. Il serait mieux en France, pour pouvoir arriver à la prochaine Coupe du monde en toute tranquillité. Il devrait rester au PSG."

Les sifflets du Parc: "Ca leur fait mal que Messi ne soit pas aussi performant qu'il l'a été au Qatar"

Messi arrive en fin de contrat dans la capitale française en juin et semble disposer de deux options pour la saison prochaine: une prolongation à Paris ou un retour à Barcelone, qui lui fait les yeux doux. "Les objectifs de Barcelone sont différents, ils sont encore en train de se reconstruire depuis son départ, et il y a beaucoup de problèmes au sein du club, poursuit le meilleur joueur et buteur du Mondial 1978. En étant égoïste et en pensant seulement à la sélection nationale, je lui dis de rester au PSG, pour sa tranquillité physique et mentale avant la Coupe du monde."

Si Lionel Messi réalise une saison convaincante en France sur le plan statistique (15 buts et 15 passes décisives en 27 matches de Ligue 1 cette saison), Mario Kempes regrette la défiance du public parisien à l'égard du septuple Ballon d'or. "Ce qu'il se passe, c'est qu'il joue en France, un pays qui a joué la finale contre l'Argentine, laquelle l'a battue et dont Messi était le joueur vedette. Ce qu'il se passe, c'est que ça leur fait mal de voir le meilleur joueur du monde dans leur équipe et qu'il ne soit pas aussi performant qu'il l'a été au Qatar."