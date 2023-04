Le PSG sera bien candidat au rachat du Stade de France

Empêché de racheter le Parc des Princes par la mairie de Paris, le PSG va bien déposer un dossier officiel pour le rachat du Stade de France. Même si le processus, s'il se poursuit, s'annonce long et que l'objectif numéro 1 du club reste l'acquisition du Parc des Princes.

Le PSG va bien candidater officiellement pour le rachat du Stade de France. Le dossier sera déposé avant 12h, ce jeudi 27 avril. Fin-Infra, le service de Bercy qui gère les appels d’offre du Stade de France, avait fixé cette date comme dead-line aux candidats intéressés par une cession ou concession de l’enceinte de Saint-Denis pour déposer leur dossier préliminaire.

Comme indiqué par L’Equipe, le PSG a donc bien validé le projet de candidater sans toutefois produire d’éléments pour chiffrer l’estimation. Une fois que l’Etat aura réuni l’ensemble des candidats intéressés par une cession ou une concession, il devra décider qui est légitime pour s’engager dans un réel appel d’offres. Cette seconde étape, beaucoup plus engageante, devrait s’ouvrir au mois de juin avec des décisions attendues au mois d’octobre/novembre.

Les candidats devront là donner des éléments beaucoup précis et chiffrés qui permettront ensuite à l’Etat de décider s’il vend l’enceinte ou s’il reste propriétaire du stade en octroyant une nouvelle concession à un exploitant. S’il choisit la vente, le dossier du Stade de France atterrira devant le Parlement qui devra le déclassifier. Un processus long et incertain mais indispensable aux yeux de la loi.

Les dirigeants parisiens veulent se donner du temps

Au PSG, la décision d’activer la phase deux, si sa déclaration d’intention est bien validée par l’Etat - ce qui devrait être le cas - n’est pas encore tranchée. Les dirigeants parisiens veulent se donner du temps. Des réflexions ont été menées et sont d’ailleurs toujours en cours sur le projet à réaliser, les travaux qu’il nécessiterait, son coût… mais tout cela n’est qu'au stade des esquisses.

Car au fond, l’objectif prioritaire du club reste le Parc des Princes. Malgré la consultation lancée auprès des supporters, le PSG veut rester à Paris, dans l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud, à condition d’en devenir propriétaire, condition sine qua non à ses yeux pour engager de lourds travaux d’augmentation de capacité. Pour le club parisien, il s’agit du seul levier pour augmenter ses recettes et rester compétitif en Europe. Les discussions avec la mairie de Paris sont toujours au point mort sur la question de la vente du Parc. Le PSG continue d’explorer d’autres options et c’est donc logiquement qu’il montre son intérêt pour le Stade de France. Rien ne dit que le club parisien ira au bout de sa démarche mais il préfère se couvrir avec l’option Stade de France si jamais le dossier Parc des Princes reste bloqué.