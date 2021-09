Lahm compare le PSG à la Tour Eiffel et Notre-Dame de Paris

Ancienne gloire du Bayern Munich, l'Allemand Philipp Lahm a salué - une fois n'est pas coutume - l'envergure prise par le PSG depuis l'arrivée du Qatar.

Parce que les riches de longue date n'aiment généralement pas les nouveaux riches, le Bayern Munich et ses représentants prennent généralement un malin plaisir à tacler le PSG quand ils en ont l'occasion. Mais Philipp Lahm, lui, apprécie visiblement ce qu'est devenu le club français.

L'ancien latéral droit allemand, qui a joué plus de 500 matchs avec le Bayern entre 2002 et 2017, vient en effet de publier une chronique plutôt élogieuse envers le Paris Saint-Germain dans les colonnes du Guardian.

Evoquant d'abord la récente rénovation de la Samaritaine, dont il semble connaître les moindres recoins, le champion du monde 2014 se permet ensuite une comparaison footballistique. "La Samaritaine ressemble à l'équipe du Paris Saint-Germain, écrit-il. On y trouve là-bas les joueurs de football les plus précieux au monde sous un même toit."

"Ce club est sur toutes les lèvres"

Lahm cite parmi eux Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos ou Marco Verratti, mais s'attarde bien entendu sur le trio d'attaque. "La ligne offensive est connue de tous les enfants du monde, à Tokyo, Delhi, Le Cap, Londres ou Rio, observe-t-il. Neymar et Kylian Mbappé ne sont pas seulement les attaquants les plus talentueux du monde mais aussi les plus chers." Et désormais, ils sont épaulés par Lionel Messi et ses six Ballons d'or. "Les trois sont les joueurs de football les plus célèbres de la planète et, ensemble, ils comptent plus d'un demi-milliard d'adeptes sur les réseaux sociaux, poursuit Lahm. Le seul qui manque est Cristiano Ronaldo, mais ce serait sûrement trop pour n'importe quel entraîneur."

Surtout, le PSG n'a pas besoin du Portugais pour évoluer aujourd'hui dans une nouvelle dimension. "Ce club est sur toutes les lèvres, assure Philipp Lahm. Après la Tour Eiffel et Notre-Dame, Paris a un nouveau repère: une équipe de football au prix exorbitant."



Et d'évoquer en conclusion le choc de Ligue des champions à venir entre Paris et Manchester City (mardi, 21h sur RMC Sport 1): "Le football d'élite, comme le montre le PSG, a changé. Les clubs poursuivent un nouveau modèle: l'identification n'est plus enracinée localement, mais l'intérêt est devenu global. Quand le PSG jouera contre City, le monde entier regardera. Et il n'y aura pas de plus grand spectacle."