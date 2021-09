PSG: Pochettino réclame du temps pour l’adaptation de Messi

A la veille de recevoir Manchester City, ce mardi en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), Mauricio Pochettino a laissé entendre que Lionel Messi serait disponible pour ce choc au Parc des Princes. Mais le coach du PSG demande de la patience avec l’ancienne star du Barça.

Finalement, il devrait bien être de la partie. Peut-être même sur le terrain dès le coup d’envoi. Ou au moins sur le banc. Après quelques jours d'incertitude, Mauricio Pochettino a révélé que Lionel Messi sera sans doute dans le groupe du PSG pour affronter Manchester City, ce mardi en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1).

Victime d’une contusion au genou gauche, il y a huit jours contre l’OL (2-1), le sextuple Ballon d’or semble à nouveau opérationnel. Il a d'ailleurs participé aux dernières séances d'entraînement des Parisiens. Après avoir manqué le déplacement à Metz (2-1) et la réception de Montpellier (2-0) en Ligue 1, le génie argentin est prêt pour sa quatrième apparition sous le maillot rouge et bleu. La plus attendue depuis son arrivée cet été.

"Tout est nouveau pour lui ici"

"Leo avance très bien. Je pense qu'il sera dans le groupe demain. Je ne sais pas encore qui va débuter", a expliqué Pochettino face aux médias. A l'heure de retrouver les Skyblues de Pep Guardiola, le coach argentin en a profité pour réclamer un peu de patience avec sa star de 34 ans, qui n’a pas encore marqué lors de ses 190 premières minutes à Paris.

"C'est un homme comme tout le monde. Il a aussi besoin de s'adapter à cette nouvelle équipe, cette nouvelle culture et ce nouveau pays, a rappelé l’entraîneur de 49 ans. Laissons les joueurs s'adapter, commencer à se sentir chez eux. Il a fait 20 ans à Barcelone, il s’y sentait comme à la maison. Tout est nouveau ici pour lui. Ça ne fait pas très longtemps qu'il est arrivé. Avec du temps, je n'ai pas de doutes sur le fait que tout va bien se passer et qu'on va rencontrer un vrai succès tous ensemble."