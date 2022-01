Le beau geste de Sofiane Diop et Alexis Trouillet pour les jeunes de leur association

Parrains de l’association BLO située à Blois, Sofiane Diop (Monaco) et Alexis Trouillet (Auxerre) se sont illustrés en offrant un voyage à Disneyland à 18 jeunes. Mais aussi en participant dimanche dernier au financement de la distribution de 200 colis alimentaires pour des personnes d’un quartier de Tours.

En décembre dernier, Sofiane Diop s’était illustré en participant à la collecte de dons pour le Téléthon 2021 via la Fondation Classico dont il fait partie. Alors que 2022 vient à peine de débuter, le Monégasque a déjà fait un beau geste avec le joueur d'Auxerre Alexis Trouillet. Les deux parrains de l’association BLO à Blois ont ainsi offert un joli cadeau à 18 jeunes.

Les footballeurs leur ont financé un voyage à Disneyland. Via un post sur Instagram, l’association, qui a pour habitude de livrer des colis alimentaires aux plus démunis dans les environs de Tours, a précisé la raison de ce cadeau offert: "Nos parrains ont voulu récompenser l’investissement des filles et tenaient à les remercier pour leur dévouement au sein de l’association depuis un an et demi."

Disneyland association BLO © RMC sport

Une distribution de colis alimentaires financée

Trouillet et Diop ne se sont pas arrêtés là. Dans la lignée de ce geste, l’ancien Niçois et l’actuel joueur de Monaco ont financé la distribution de 200 colis alimentaires destinés à des personnes du quartier des Fontaines, à Tours.

Colis alimentaires © RMC Sport

Une initiative qui est le fondement de cette association, dont le joueur de Lorient Malamine Doumbouya est le co-fondateur. Dans un entretien accordé à la Nouvelle République en 2020, le joueur de 21 ans avait dévoilé les coulisses de la création de cette structure: "C’est une opération qu’on a lancée lors du premier confinement avec mon pote Bassekhou Cissé. On voulait aider les plus démunis de nos quartiers et un jour, on en a parlé à notre pote, le rappeur Niro".

Association BLO © RMC Sport

"Il nous a mis en relation avec Banlieues Santé à Bondy et dès le lendemain, on a loué un camion et on a ramené 150 colis de nourriture", poursuivait-il.