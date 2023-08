Le Havre-Brest: six joueurs brestois coincés dans un ascenseur quelques heures avant le match

Le capitaine du Stade brestois, Brendan Chardonnet, apprend sur ses réseaux sociaux avoir été bloqué 40 minutes dans un ascenseur, en compagnie cinq coéquipiers, à quelques heures du match face au Havre. Une péripétie qui ne les a pas empêchés de décrocher la victoire (2-1).

L’expression "faire l’ascenseur" a rarement été aussi bien illustrée. À la lutte pour ne pas redescendre en Ligue 2, le Stade Brestois s'est fait une petite frayeur avant son match au Havre. Ce dimanche matin, à quelques heures du coup d'envoi au stade Océane, six joueurs bretons sont restés coincés dans un ascenseur. Le capitaine Brendan Chardonnet, vidéos à l’appui, raconte l’aventure du jour sur Twitter.

Del Castillo également coincé... avant de marquer

"Péripéties du dimanche à 11h45: 6 malchanceux bloqués pendant 40 minutes dans l’ascenseur! Merci aux pompiers du Havre de nous avoir libéré", écrit le défenseur central. Après ce sauvetage à 2h30 du coup d’envoi, donné à 15h, les Brestois se sont imposés au stade Océane (2-1), une semaine après leur victoire inaugurale contre Lens (3-2).

Le premier but de la rencontre a même été marqué par Romain Del Castillo, qui faisait partie des piégés en compagnie également de Grégoire Coudert, Axel Camblan, Jérémy Le Douaron et Mathias Pereira Lage. Sur les images, on les voit plaisanter et poser pour un selfie collectif avant de les voir s’extirper de la cabine, tout sourire. Une séance de cohésion forcée qui fera finalement du bien aux troupes bretonnes, à six jours de se déplacer au stade Vélodrome.