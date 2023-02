"Le match où on a été le plus mal arbitrés de la décennie": Lens justifie sa folle vidéo sur l'arbitrage à Brest

Remonté contre certaines décisions arbitrales prises lors du match nul à Brest dimanche en Ligue 1 (1-1), le RC Lens a publié ce lundi une compilation d'images, accompagnées de commentaires ironiques. Son directeur général, Arnaud Pouille, s'en est expliqué auprès de La chaîne L'Equipe.

Cinquante-deux secondes de commentaires ironiques, de musique décalée... et de ralentis d'actions bien précises. Particulièrement remonté contre l'arbitrage après son match nul à Brest (1-1) dimanche en Ligue 1, le RC Lens a publié ce lundi sur les réseaux sociaux "la compil' de la VAR oubliée", un montage voulant souligner les supposées erreurs de Benoit Bastien et de ses assistants à Francis-Le Blé.

Une publication qui a beaucoup fait parler, d'autant qu'elle n'est pas dans les habitudes du club artésien, généralement salué pour son attitude et sa communication. Invité ce lundi soir de La chaîne L'Equipe, le directeur général du RCL, Arnaud Pouille, a donc voulu justifier la riposte médiatique des Sang et Or.

"On n’est ni un club de chouineurs, ni en train de paniquer"

"Il faut donner le contexte de la publication de cette vidéo. Il y a souvent des prises de position dans l’émotion, à la fin de chaque match, explique le dirigeant. Nous on a voulu qu’il y ait un débat – c’est le cas – mais aussi en repositionnant les images, parce que c’est trop simple de faire des esclandres quand les gens n’ont pas les images. Maintenant, on n’est ni un club de chouineurs, ni en train de paniquer. Mais hier, on considère que c’est peut-être le match où on a été le plus mal arbitrés dans la décennie."

Et Arnaud Pouille de poursuivre: "A un moment où il y a des changements de gouvernance, où on nous promet monts et merveilles, où il faut valoriser le championnat, on voulait simplement souligner que sur trois actions… Il y en a certainement à mettre au crédit de Brest, cela n’a rien à voir avec eux ou le score du match, mais à un moment donné c’est presque grotesque. Il y a quelqu’un qui doit sensibiliser l’arbitre pour lui dire d’aller voir les images. Hier, combien de fois il est allé voir les images ? Zéro."

Après 22 journées, Lens est troisième de Ligue 1, à égalité de points avec l'OM (46), mais avec seulement deux longueurs d'avance sur Monaco, quatrième. Les hommes de Franck Haise n'ont gagné qu'un seul de leur cinq derniers matchs en championnat.