Le projet de rachat du FC Nantes avance, selon Landreau

Cinq mois après son lancement, le "Collectif nantais", projet de rachat du FC Nantes lancé au mois de juin par l’ancien capitaine des Canaris Mickaël Landreau et certains sponsors du club avance dans le bon sens selon l’ex-gardien de but international.

Ce n’est pas parce que le FC Nantes se porte mieux sportivement que les projets de rachat du club tombent aux oubliettes. Au mois de juin, alors que le FCN venait à peine de sauver sa peau en Ligue 1 à l’issue des barrages, le "Collectif nantais" était officiellement lancé.

Initié par des responsables de sponsors et l’ancien gardien de but nantais Mickaël Landreau, le projet était de racheter le club aux huit titres de champion de France, propriété du très contesté président Waldemar Kita depuis 2007. L’objectif était de fédérer des souscripteurs, si possible de la région nantaise, afin de récolter suffisamment de fonds pour convaincre l’homme d’affaire franco-polonais de vendre le club. Cinq mois après le lancement du "Collectif nantais", l’ex-capitaine des Canaris (1996-2006) y voit plus clair.

"Deux dossiers solides"

"Ce n'est pas le "Collectif nantais" seul qui sera à la tête du club, a déclaré Landreau dans l’émission "Une semaine en ballon" sur France 3 Pays de la Loire. On a donné la possibilité à des entreprises locales, mais ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on a deux dossiers solides avec qui on travaille et qui pourraient venir avec nous pour racheter le FC Nantes." L’ancien gardien international ne souhaite pas se précipiter. "On ira voir Waldemar (Kita) quand on sera prêt", prévient-il après avoir précisé que l’objectif de 20 millions d’euros annoncé en juin n’était pas encore atteint.

Pour consolider le projet, Landreau a également annoncé le lancement d'un "crowdfunding populaire" qui doit permettre de fédérer encore davantage : "On a envie de permettre à un maximum de gens de devenir actionnaire. Il n’y aura pas une action = une voix, mais deux représentants au CA élus par les contributeurs de 100 € à 500 000 €", conclut Mickaël Landreau.