Nantes: Landreau présente le "Collectif nantais", le projet de reprise du club

Lors d’une conférence de presse, l’ancien gardien de but et capitaine du FC Nantes Mickaël Landreau et des responsables des sponsors ont présenté le "Collectif nantais", un projet de reprise du club actuellement dirigé par le très contesté président Waldemar Kita.

La mobilisation est lancée pour la reprise du FC Nantes. Le club aux huit titres de champion de France a sauvé sa peau en Ligue 1 dimanche à l’issue des barrages face à Toulouse. A la crise sportive, s’ajoute un conflit ouvert et violent entre le président Waldemar Kita, le président, et les supporters. Très contesté depuis des années, l’homme d’affaire franco-polonais peut-il revendre le club ? C’est le souhait du "Collectif nantais".

Le ticket d'entrée à 100.000 euros

Le projet de reprise du FCN a été présenté ce vendredi. Il est né il y a six mois à l’initiative de certains sponsors du club, à la suite d’une rencontre avec les supporters. Il est incarné par Mickaël Landreau, ex-gardien et capitaine des Canaris (1996-2006) et figure emblématique du club. L’objectif est de fédérer des souscripteurs, si possible de la région nantaise, pour apporter des fonds en vue d’un possible rachat du club.

"Une union sacrée en terre nantaise" qui va des clubs amateurs aux entreprises en passant par les collectivités. Le ticket d’entrée est à 100.000 euros. Un business plan sur cinq ans a été planifié. "On avait même bossé à un business plan en Ligue 2", indique Philippe Plantive, président de Proginov, partenaire du FCN depuis 20 ans. "Le territoire semble décorrélé de la direction du club, on ne peut pas imaginer être à la tête d’un club et être en opposition avec ses supporters", remarque-t-il.

"Il faut respecter Waldemar Kita"

A ce jour, plusieurs entreprises ont déjà dit oui au projet. Plus de 2,5 millions d’euros ont été récoltés. Le Collectif nantais espère atteindre la barre des 20 millions d’euros, mais les initiateurs de ce projet estime qu’il leur est difficile d’évaluer la valeur du FC Nantes.

Reste aussi et surtout à savoir si Waldemar Kita est ouvert à la vente et aux discussions. "Il reste le maitre à bord", rappelle-t-on. A ce titre, le "CN" ne veut pas aller au bras de fer. "Il faut respecter Waldemar Kita, ce n’est pas un scenario d’affrontement mais de succession, estime Philippe Plantive. Il mérite le respect, mais il y a toujours des choses critiquables. Notre objectif est d’apporter une alternative à Waldemar Kita."

Landreau: "Ce n’est pas le projet de Mickaël Landreau"

Mickaël Landreau n’a pas souhaité charger le patron nantais, se contentant de rappeler qu’il ne l’a véritablement rencontré qu’une seule fois. "Je ne comprends pas le projet, a-t-il néanmoins indiqué. Mais je respecte l’actionnaire qu’il est." Sur le projet, le consultant Canal+ a déclaré qu’il figurait parmi les souscripteurs. Il a aussi rappelé qu’il répondait présent "pour soutenir cette démarche" pour son "club de cœur". "Par déontologie, jamais je n’aurais démarché les sponsors du club (c'est lui qui a été approché, ndlr). Ce n’est qu’une étape. C’est la construction d’échanges sur ce que doit être le club. Ce n’est pas le projet de Mickaël Landreau, c’est le projet du FC Nantes, du consortium."

Des anciennes gloires du club dans le projet

L’ancien gardien de but international a révélé que d’autres anciens joueurs nantais vont aussi participer au Collectif nantais. Il a cité Nicolas Ouédec, Frédéric Da Rocha, Nicolas Savinaud, Christophe Pignol… "C’est le collectif et des générations qui parlent. C’est ouvert, se réjouit-il, ému. J’avais même des frissons quand Denoueix ou Suaudeau ont donné leur accord pour qu’on parle d’eux."

Sur son rôle et le projet sportif, Landreau n’a pas souhaité en dire davantage. "Ça me parait prématuré d’en parler. La seule chose à faire c’est de féliciter Antoine Kombouaré", lance-t-il évoquant "un miracle" pour le maintien du club dans l’élite. Lucide et motivé, il veut néanmoins porter ce projet: "Moi ça me touche. Je sais que je serai en première ligne. Que j’aurai la pression sur les épaules. Mais on a le droit de rêver, de fédérer les gens. Il y a encore beaucoup de choses à vivre..."