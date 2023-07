Le PSG accroché par Al-Nassr et Ronaldo, Lemina et plusieurs jeunes se sont montrés

Le PSG jouait ce mardi son deuxième match amical contre Al-Nassr. Face à la bande à Cristiano Ronaldo, les Parisiens ont longtemps eu la maîtrise du jeu, mais n'ont pas su se créer de véritables occasions, les conduisant logiquement à un match nul (0-0). Plusieurs jeunes joueurs comme Lemina, Zaïre-Emery et Ndour se sont illustrés.

À l’image de la dernière rencontre remportée face au Havre (2-0), le PSG et son 4-3-3 ont une nouvelle fois maîtrisé le jeu face à Al-Nassr, mais ont été trop peu dangereux offensivement pour vraiment inquiéter les Saoudiens (0-0). Les recrues défensives, Milan Skriniar et Lucas Hernandez, ont assuré l’essentiel, tandis que Gianluigi Donnarumma a été précieux avec un bel arrêt devant Cristiano Ronaldo.

Bons points pour Lemina, Ndour et Zaïre-Emery

Certains jeunes ont eu l’occasion de prouver à Luis Enrique qu’il faudra compter sur eux. Pas encore connu du grand public, Noha Lemina avait l’occasion de se mettre en valeur avec une place de titulaire. Positionné en tant qu’ailier gauche, le jeune Parisien a été un vrai poison pour les Saoudiens en première période. Entre sa grande débauche d’énergie et ses différences balle au pied, Lemina a fait une belle impression, et aurait même pu ouvrir le score à la 22e minute, mais son tir a été dévié par le gardien d’Al-Nassr.

Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery et Cher Ndour accompagnait un Vitinha un peu plus expérimenté. Désormais connu de tous les fans Parisiens après sa belle première saison où il a grappillé pas mal de temps de jeu, le Français a posé quelques soucis à la bande à Seko Fofana, que ce soit grâce à sa technique et sa grande activité dans l’entrejeu. Il a aussi su distribuer de belles passes. Très prometteur pour cette saison, d’autant que Luis Enrique a incité les jeunes à "avoir une ambition démesurée."

Le constat est quasiment le même pour Cher Ndour. Impliqué dans les deux buts face au Havre, l’Italien continue de surprendre, mais a été un peu timide dans le dernier geste. Peu avant la pause, le milieu est seul face aux cages, mais n’ose pas armer la volée. Censé être la nouvelle sentinelle, Manuel Ugarte est lui rentré en deuxième période et évolué à une position inhabituelle de latéral droit où il a été discret.

Le PSG a vraiment besoin d’un 9

La maîtrise ne fait pas tout, et les premiers matchs du PSG version Luis Enrique prouvent ce constat. Positionné en tant que numéro 9, Marco Asensio a encore eu du mal à être trouvé et est souvent obligé de sortir de cette zone pour toucher des ballons. Intéressant en début de match où il a trouvé le cadre grâce à un bon coup franc, Carlos Soler est retombé dans ses mauvaises habitudes de la saison dernière, et a disparu au fur et à mesure du match.

Finalement, les Parisiens ne se sont pas procurés beaucoup d’occasions, permettant ainsi à Al-Nassr de briser cette mauvaise série de lourdes défaites (5-0 face au Celta Vigo et 4-1 contre Benfica). Autant d’éléments expliquant la volonté des dirigeants d’attirer un Harry Kane plus qu’habitué à trouver le chemin des filets avec Tottenham.

Les nombreux changements (Ruiz, Bernat, Kurzawa, Housni et Gharbi) n’ont pas changé la physionomie du match. Ethan Mbappé a aussi eu droit à quelques minutes en fin de match. Si Neymar n’a pas retrouvé le rectangle vert, Marco Verratti a effectué ses premières minutes sous les ordres d’Enrique. Prochaine échéance, l’amical prévu contre Osaka ce vendredi (à 12h20).