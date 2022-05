Mercato: selon la presse allemande, le PSG serait favori pour accueillir Mané en cas de départ

Longtemps annoncé au Bayern Munich, Sadio Mané pourrait finalement changer de cap. Selon Bild, le PSG serait le mieux placé pour accueillir le Sénégalais en cas de départ. Mané dont le contrat expire en 2023, ne serait pas insensible à l'intérêt du PSG.

L’avenir de Sadio Mané, toujours en course pour un quadruplé historique avec Liverpool, pourrait s’écrire loin de la Mersey. En fin de contrat avec les Reds dans un an, le vainqueur de la CAN 2022 n’a toujours pas prolongé son bail. Si le Bayern Munich a longtemps tenu la corde pour le virevoltant ailier sénégalais, le PSG serait la destination privilégiée par Mané en cas de départ, selon le média allemand Bild.

Bientôt orphelin d’Angel Di Maria en fin de contrat et non conserver par la direction, le club de la capitale pourrait vouloir combler le vide laissé par l’Argentin sur le front d’une attaque parisienne déjà bien garnie.

L'intérêt du PSG ferait douter Mané sur sa prolongation

Le contrat de Mané expirant en juin 2023, Liverpool va se retrouver au pied du mur. Toujours d’après Bild, l'optique d'un départ vers Paris ferait hésiter Sadio Mané à signer un nouveau contrat avec les Reds. Le néo-champion de France proposerait un contrat juteux au meilleur joueur de la CAN 2022.

En attendant un éventuel changement d’écurie, Sadio Mané espère décrocher une seconde Ligue des champions le 28 mai prochain contre le Real Madrid, trois ans après le sacre contre Tottenham. Mané aura l'occasion de briller une dernière fois en Premier League cette saison contre Wolverhampton, pour ne pourquoi pas, remporter un dernier titre de champion avant de changer d'air.