Le PSG, franchise de sport à la croissance la plus rapide du foot mondial selon Forbes

La valeur du PSG ne cesse de croître. Le PSG a été reconnu par Forbes, dans son dernier rapport, comme la franchise de sport à la croissance la plus rapide du Top 10 du football mondial.

Neymar, Mbappé, Messi, tous ces joueurs ont un coût conséquent, mais les repercussions sont fracassantes. Selon Forbes, la valeur du Paris Saint-Germain a augmenté de 28 % au cours de la saison 2021/2022, ce qui représente la croissance la plus rapide parmi les 10 plus grands clubs du football mondial.

La valeur de la marque Paris Saint-Germain a augmenté de près de 300% en 5 ans, la plus forte croissance parmi tous les clubs de football étudiés. Le club de la capitale se classe septième au classement des clubs de football ayant la plus grosse valeur actuellement. Le célèbre magazine américain évalue la marque du Club à plus de 3 milliards de dollars. Le Paris Saint-Germain reste la seule référence française dans le classement de Forbes.

Le Real Madrid et le FC Barcelone, les deux géants espagnols, dominent toujours ce classement, avec une valorisation à plus de cinq milliards de dollars. Ils sont suivis par Manchester United, Liverpool et le Bayern Munich.

Depuis plusieurs saisons, le PSG continue de grandir et compte aujourd'hui dans son effectif plusieurs des plus grands joueurs de la planète. Si sportivement, tous les objectifs ne sont pas atteints, économiquement, c'est une grande réussite.