PSG: "Il n'y aura pas de turnover", Galtier conforte Donnarumma face à Navas

En conférence de presse à la veille du match du PSG face à Brest, le coach parisien Christophe Galtier a confirmé qu'il apportait sa confiance à Gianluigi Donnarumma dans les buts et qu'il ne procéderait pas à un turnover avec Keylor Navas.

Christophe Galtier a finalement clos le débat. Alors que ces dernières heures des critiques se faisaient entendre sur la prestation de Gianluigi Donnarumma face à la Juventus en Ligue des champions mardi soir (2-1) - notamment sa sortie manquée lors du but adverse - l'entraîneur du PSG a réaffirmé toute la confiance qu'il portait à son gardien italien.

"On oublie souvent que Gianluigi est un jeune gardien"

Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille de la 7e journée de Ligue 1 entre son équipe et Brest (samedi à 17 heures), l'ancien entraîneur de Lille et de Nice s'est montré clair sur la possibilité de voir jouer Keylor Navas à la place de Donnarumma. Le portier costaricien, qui est finalement resté à Paris à l'issue du mercato estival, représente toujours un candidat de poids malgré son âge (35 ans) pour prendre les clés des buts du PSG. Mais pour Galtier, hors de question de changer. "Il n'y aura pas de turnover à ce poste-là, je n'y ai jamais été favorable", a-t-il expliqué avant de défendre sa position.

"On oublie souvent que Gianluigi est un jeune gardien (23 ans). Sur le but de la Juve, on a relevé une mauvaise appréciation de sa part sur la trajectoire du ballon mais moi je retiens aussi les deux arrêts décisifs. On en a parlé ensemble, je préfère avoir un gardien qui sorte sur les coups de pied arrêtés. Il a la qualité technique, il a le jump. Je ne veux pas que cette erreur le freine."

La question du turnover, et cela dans tous les compartiments du jeu, se pose alors que le calendrier parisien va s'accélerer dans les prochains jours. Après Brest samedi, le PSG doit se rendre sur la pelouse du Maccabi Haïfa mercredi en C1 avant de défier Lyon dimanche prochain en Ligue 1. Une coupure internationale, avec notamment des matchs de Ligue des nations pour les internationaux européens, sera ensuite observée avant un retour aux affaires en championnat contre Nice le 1er octobre.