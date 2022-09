PSG – Brest : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Le stade brestois se déplace au Parc des Princes pour la septième journée de championnat. Les Bretons vont affronter l’une des meilleures sélections françaises, le PSG. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match PSG – Brest !

Le PSG est invaincu depuis le début de la saison. Les hommes de Christophe Galtier ont également réussi leur entrée en Champions League avec une victoire contre la Juventus (2-1). Les tenants du titre sont premiers du classement avec 24 buts inscrits pour seulement 4 encaissés. Du côté brestois, les joueurs de Brest sont en bas du tableau avec 5 points.

Leur dernière rencontre contre Strasbourg s’est terminée par un match nul (1-1). Ce samedi, les deux clubs vont donc se retrouver sous l’œil de Jérémie Pignard. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match PSG – Brest !

Regardez le match PSG – Brest ce week-end !

Ce samedi 10 septembre, la chaîne Le Pass Ligue 1 retransmet le match PSG – Brest en direct à 17 heures. Retrouvez les consultants de la chaîne avant le match pour découvrir les compositions des équipes, les pronostics et les statistiques. Vous pouvez regarder 8 des 10 matchs de la Ligue 1 Uber Eats en direct ou en replay avec l’offre d’abonnement saison Le Pass Ligue 1 au prix de 99 euros par an, ou via l’offre mensuelle au prix de 12, 99 euros par mois. Ainsi, dès l’inscription, vous accédez à l’ensemble des programmes de la chaîne sur le support de votre choix. Smail Bouabdellah, Julien Brun et les autres commentateurs vous font vivre chaque match en direct des stades. Par ailleurs, activez l’option “Stadium FX” pour découvrir l’ambiance du stade. Enfin, l’émission “Dimanche Soir Football” présentée par Marina Lorenzo retrace les temps forts des journées de championnat.

