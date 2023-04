Le PSG va passer à la vitesse supérieure dans le rachat du Stade de France

Comme indiqué par L'Équipe, une information confirmée par RMC Sport, le Paris Saint-Germain va déposer un dossier le 27 avril prochain pour acquérir le Stade de France.

Le Paris Saint-Germain passe à la vitesse supérieure. Comme pressenti depuis quelques semaines, le club de la capitale va bien candidater à l'appel d'offres lancé par l'Etat pour acheter le Stade de France à partir de l'été 2025. Comme indiqué par L’Equipe ce jeudi soir, une information confirmée par RMC Sport, Paris va déposer un dossier le 27 avril, date limite de dépôt des candidatures.

Le club est très sérieux sur sa candidature. Il travaille en ce moment à sa proposition. L'option numéro 1 reste l'achat du Parc des Princes, mais le dialogue difficile avec la mairie de Paris pousse le PSG à travailler sur d'autres alternatives.

Deux appels d'offres ont été publiés jeudi 9 mars pour le Stade de France, dont l'Etat est propriétaire. Le premier marché public porte sur une vente avec charges. L'autre sur une concession d'exploitation, le modèle utilisé depuis 1995 avec les groupes Vinci et Bouygues.

De 80.000 à 70.000 places ?

En cas d'acquisition de l’enceinte située en Seine-Saint-Denis, le PSG pourrait réfléchir à baisser la capacité de 10.000 places. Alors que le Stade de France peut actuellement accueillir 80.000 âmes, des travaux pourraient être menés pour réduire à 70.000, afin d’être sûr de remplir à chaque match.

En ce qui concerne une potentielle vente, une fourchette de prix entre 400 et 600 millions d'euros était dernièrement évoquée. Mais l'enceinte pourrait nécessiter des travaux de rénovation coûteux. En outre, l'éventuel acquéreur aura pour obligation de "maintenir la vocation sportive" du stade pendant 25 ans et devra donner la priorité à la Fédération française de football, à la Fédération française de rugby et aux grands événements sportifs internationaux.