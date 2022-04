Rennes: Genesio ne s’inquiète pas malgré le coup de mou

Rennes reste sur deux défaites d’affilée en Ligue 1 face à Monaco et Strasbourg avant d’accueillir Lorient ce dimanche lors de la 34e journée de la saison. Toujours en course pour le podium et un billet en Ligue des champions, Bruno Genesio et Nayef Aguerd gardent espoir avec le duel face aux Merlus.

Qui pour les places en C1? A l’heure où le PSG pourrait rafler son dixième titre de champion de France, les autres équipes de Ligue 1 se battent pour éviter la descente ou pour arracher une place sur le podium. Avant la 34e journée de la saison, Rennes a laissé l’OM s’échapper à la deuxième place du classement et reste sur deux revers contre des concurrents. Mais ni la défaite à domicile contre Monaco (2-3) ni celle concédée en milieu de semaine à Strasbourg (2-1) ne semblent avoir entamé la confiance de Bruno Genesio. Ces échecs sont liés à des erreurs individuelles.

"Physiquement on n’a pas de problème. J’ai demandé à mon staff de sortir les données quart d’heure par quart d’heure, demi-heure par demi-heure et toutes les cinq minutes. Il n’y a aucune baisse de course en terme de volume ou d’intensité, a lancé le technicien ce vendredi à deux jours du derby contre Lorient. Ce n’est pas physique mais on se fragilise par des pertes de balle idiotes qui conduisent à des occasions pour l’adversaire. Cela nous fragilise et cela nous fait rentrer dans une période où on a plus de doutes et où on tente moins de choses alors que l’adversaire prend confiance."

Aguerd: "Nous sommes l’une des meilleures équipes en France"

Le problème rennais n’est donc pas physique mais sans doute mental selon le constat réalisé par Bruno Genesio. La victoire reviendra quand l’équipe travaillera mieux collectivement.

"On a besoin encore plus de refaire les choses ensemble dans ces moments-là, a poursuivi le technicien. Il faut bien analyser la situation du match. Il y a des moments où il faut peut-être être plus pragmatiques quand on a des temps plus faibles."

Lui aussi présent face à la presse, Nayef Aguerd est même allé plus loin que son entraîneur. "On perd deux matchs de suite, on n’est pas contents, on est des compétiteurs. On cherche à gagner tous les matchs, a de son côté estimé le défenseur international marocain. On n'est pas bien car on a perdu deux matchs de suite mais franchement dans le jeu et collectivement, je n’ai pas peur de dire que nous sommes l’une des meilleures équipes en France. On produit du jeu et on gagne à chaque fois avec la manière et on a su rester modestes. On ne va pas commencer à paniquer parce qu’on a perdu deux matchs."

Genesio "tranquille" malgré deux défaites

Malgré les deux récentes contre-performances, Bruno Genesio croit toujours à une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Et ce malgré les six points de retard sur l’OM et le resserrement entre prétendants.

"Je suis très tranquille car j’ai toujours dit que l’on ferait un point fin avril. La pression on en a besoin, a enchaîné l’ex-coach de Lyon. C’est aussi ce qui nous fait avancer. Sans pression on n’avance pas et on ne progresse pas. La pression ce sont les résultats et la concurrence. On est dedans et on a nos convictions. On a la confiance individuellement et collectivement. Il faut simplement retrouver certains fondamentaux et notamment à la perte du ballon."