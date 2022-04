Rennes: "Peut-être que notre équipe manque de maturité", pointe Genesio

Après la défaite 2-1 contre Strasbourg mercredi soir, Rennes a vu les Alsaciens et Monaco recoller au classement. La course à la Ligue des champions s’annonce serrée et Bruno Génésio, le coach rennais, évoque un "manque de maturité" concernant son équipe.

C’est une défaite qui fait mal sur le plan comptable. Même s’il reste 3e de Ligue 1, le Stade Rennais, après sa défaite à Strasbourg mercredi soir, voit ses adversaires recoller au classement. Les Alsaciens, leurs bourreaux du soir, ainsi que Monaco, comptent désormais le même nombre de points que les Bretons. Nice est à deux unités, Lens à trois.

"Peut-être que notre équipe manque un peu de maturité", a reconnu Bruno Genesio en conférence de presse pour justifier le bilan des Rennais contre les gros, seulement huit points pris face aux 7 meilleures équipes de Ligue 1. "Ce sont des chiffres qui parlent, a aussi regretté l’entraîneur. Est-ce que c’est un problème mental ou autre chose, c’est difficile de répondre."

"Espérons que l’on apprenne vite"

Cela passe par une victoire dès dimanche, dans un derby face à Lorient, qui joue pour sa survie dans l’élite. En attendant, Bruno Genésio continue de rester mesurer à l’évocation du podium. "J’ai souvent freiné des deux pieds quand on me parlait de Ligue des champions, de 2e place, de meilleure équipe du championnat, a-t-il expliqué. On a fait de très bonnes choses, mais on a aussi une équipe qui est en apprentissage du haut niveau. Espérons que l’on apprenne vite pour pouvoir bien finir cette saison."

