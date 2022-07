Le surprenant classement du taux de remplissage et des affluences des stades de Ligue 1

La LFP a dévoilé ce lundi le classement de Ligue 1 en fonction des affluences moyennes et du taux de remplissage des stades. Certains résultats sont surprenants.

Avant le coup d’envoi de la nouvelle saison de Ligue 1, l’heure est encore au bilan de l’exercice 2021-2022. La LFP dévoile ce lundi le classement en fonction du taux de remplissage des stades de l’élite. Un classement qui ne prend pas en compte les matchs disputés avec un huis clos total, ni ceux avec des jauges réduites lors des 20e, 21e et 22e journées de championnat.

Sans surprise, le PSG est l’équipe qui remplit le plus son enceinte. Grâce notamment à l’arrivée de Lionel Messi au mercato d'été 2021, le Parc des Princes affiche un taux de remplissage de 99%. Derrière Paris, le club qui laisse le moins de sièges vides est… Clermont. Malgré une saison compliquée (17eme), le promu est parvenu à se maintenir en L1 et peut se vanter d’avoir rempli à 95% le stade Gabriel-Montpied (12.381 places). Même excellent indice de satisfaction pour le stade Bollaert à Lens et La Meinau à Strasbourg.

Les supporters ont boudé Monaco et Nice

En bas de tableau, les mauvais élèves ne sont pas non plus forcément ceux que l’on croit. Si personne ne sera surpris de voir Monaco et son stade Louis II qui sonne souvent creux en dernière place (taux de remplissage de 47%), il est étonnant d’observer que l’OGC Nice, malgré une 5eme place au classement, a rempli à pleine plus de la moitié de l’Allianz Riviera (60%) durant la saison (17eme place au classement).

Et l’OM dans tout ça ? Si le Stade Vélodrome affiche un taux de remplissage de 87%(6eme place de ce classement), le dauphin du PSG est le club qui affiche la meilleure moyenne (56.783), devant Paris (47.83) et l’Olympique Lyonnais (40.286).

Le taux de remplissage par club

1. Paris Saint-Germain : 99%

2. Clermont Foot 63 : 95%

3. RC Lens : 95%

4. RC Strasbourg Alsace : 95%

5. Stade Rennais FC : 91%

6. Olympique de Marseille : 87%

7. Stade Brestois 29 : 83%

8. FC Lorient : 78%

9. LOSC : 73%

10. Olympique Lyonnais : 70%

11. Angers SCO : 65%

12. FC Metz : 64%

13. FC Nantes : 63%

14. AS Saint-Etienne : 61%

15. Girondins de Bordeaux : 60%

16. Stade de Reims : 59%

17. OGC Nice : 60%

18. Montpellier Hérault SC : 54%

19. ESTAC Troyes : 48%

20. AS Monaco : 47%

Les affluences moyennes par club

1. Olympique de Marseille : 56 783

2. Paris Saint-Germain : 47 283

3. Olympique Lyonnais : 40 286

4. RC Lens : 36 003

5. LOSC : 35 982

6. Stade Rennais FC : 26 637

7. AS Saint-Etienne : 25 805

8. FC Girondins de Bordeaux : 25 005

9. RC Strasbourg Alsace : 24 574

10. FC Nantes : 22 309

11. OGC Nice : 20 786

12. FC Metz : 17 465

13. FC Lorient : 13 201

14. Stade Brestois 29 : 12 650

15. Stade de Reims : 12 024

16. Clermont Foot 63 : 11 720

17. Montpellier Hérault SC : 11 436

18. ESTAC Troyes : 9 645

19. Angers SCO : 8 361

20. AS Monaco : 5 781