Mercato: Messi au PSG, c'est officiel

Le PSG a officialisé la signature de Lionel Messi. L'attaquant argentin de 34 ans n'avait pas été prolongé par le FC Barcelone, où il a joué pendant 17 saisons. Celui qui est considéré comme le meilleur joueur du monde s'est engagé jusqu'en 2023 (avec une année en option).

Le meilleur joueur du monde est Parisien. Ce qui était encore inimaginable il y a peu est désormais une réalité: Lionel Messi a signé au Paris Saint-Germain jusqu'en 2023. Le club de la capitale a officialisé ce mardi l'arrivée de l'Argentin, qui était sans contrat depuis l'annonce inattendue de sa non-prolongation au FC Barcelone, jusqu'alors sa maison de toujours, au sein de laquelle il a construit sa légende.

Le PSG n'a rien eu à débourser en indemnité de transfert. Nul doute cependant que la direction parisienne ait promis un salaire hors-normes et des primes colossales pour s'attacher les services du sextuple Ballon d'or.

En fonction du programme de reprise de l'entraînement, les débuts de "la Pulga" pourraient avoir lieu fin août à Reims ou début septembre contre Clermont au Parc des Princes. Mauricio Pochettino va devoir aiguiser son sens tactique pour articuler et équilibrer au mieux cette équipe qui attaquera désormais avec un trio galactique Messi-Mbappé-Neymar.

Un mercato XXL

Avant cette cerise sur le gâteau, le mercato réalisé par le directeur sportif Leonardo était déjà très impressionnant. Quatre autres joueurs ont intégré l'effectif cet été: le milieu de terrain néerlandais Georgio Wijnaldum, le gardien italien champion d'Europe Gianluigi Donnarumma, la star espagnole Sergio Ramos et le latéral droit marocain Achraf Hakimi. Seul ce dernier s'est engagé dans le cadre d'un transfert payant.

Le coup du siècle, rêvé par l'actionnaire qatari depuis le rachat du club en 2011, s'est concrétisé en un rien de temps. Le 4 août, tout indiquait encore que Lionel Messi allait démarrer une 18e saison avec le Barça. Mais les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus, ainsi que plusieurs années de mauvaise gestion, ont empêché la direction catalane de conserver son icone. Y compris avec une rémunération divisée par deux. "Je n'avais jamais imaginé mes adieux, car la vérité est que je n'y pensais pas", a déclaré l'intéressé, les larmes aux yeux, lors d'une conférence de presse organisée dimanche à Barcelone.

Encore 30 buts en championnat la saison passée

Le vice-champion de France était déjà à l'affût l'été dernier, lorsque Lionel Messi avait provoqué un premier séisme en demandant formellement au Barça de le libérer de sa dernière année de contrat. Le président qatari Nasser Al-Khelaïfi et le directeur sportif brésilien Leonardo avaient alors étudié la question et entamé de premières discussions avec l'entourage de l'Argentin, comme le racontait RMC Sport. Ce dernier s'était finalement ravisé. Avant de dire oui, un an après, au bout de quelques jours de négociations.

À 34 ans, le génie, ami de Neymar et d'autres hispanophones du groupe, va donc découvrir un autre championnat pour la première fois de sa carrière débutée en 2004. Il débarque en France avec un palmarès en club colossal: 34 titres, dont 10 sacres en Liga et 4 en Ligue des champions (2006, 2009, 2011, 2015). Ses statistiques personnelles sont renversantes: 672 buts et 305 passes décisives en 778 matchs. Et même si sa fin de carrière approche, Leo Messi a fini meilleur buteur du championnat espagnol la saison dernière avec 30 réalisations.