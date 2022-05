Le Vestiaire FC Nantes: Ludovic Blas et l'oubli de maillot à Guingamp qui lui a coûté cher

Pour ce nouvel épisode du Vestiaire, diffusé ce vendredi soir, RMC Sport s’est faufilé dans le vestiaire du FC Nantes avec Wylan Cyprien, Alban Lafont, Randal Kolo Muani et Ludovic Blas. Ce dernier raconte un oubli de maillot au vestiaire à Guingamp alors qu’il devait rentrer en jeu et les conséquences de cette mésaventure.

Après l’Olympique de Marseille ou le Stade Rennais, c’est au tour du FC Nantes d’ouvrir ses portes au Vestaire, dans un épisode diffusé ce vendredi sur RMC Sport. Au casting, Randal Kolo Muani, Alban Lafont, Wylan Cyprien et Ludovic Blas. Ce dernier y raconte notamment une anecdote de son époque guingampaise, alors sous la direction de Jocelyn Gourvennec.

"J'étais à Guingamp, on va jouer à Strasbourg et je suis sur le banc, commence-t-il. Je ne suis pas content, on me connait (rires). Donc je mets pas mon maillot sur moi, je le mets dans mon sac de crampons. Mi-temps, je le ramène au vestiaire et j’oublie mon sac en revenant mais je ne m'en rend pas compte."

"Je n’ai plus trop joué après"

Confortablement installé sur le banc de la Meinau, leactuel numéro dix nantais est sommé par son entraîneur d’aller s’échauffer avant de rentrer. "J’enlève mon pull à côté du coach Gourvennec, il me regarde en se demandant où est mon maillot. Je ne comprends pas, je me regarde et je vois mon sous-maillot. Il me dit ‘va chercher ton maillot’. Je vais sur le banc, il n'y a pas de maillot, je fais lever tout le monde, pas de maillot", poursuit Ludovic Blas.

Un étourdissement qui coûtera cher au joueur: “Le coach me demande où est ton maillot ? Je dis que je ne sais pas. Il me dit: va t'asseoir. Il a fait rentrer un autre mec qui ne s'était même pas échauffé. Je ne suis pas rentré du match. Je n’ai plus trop joué après", sourit le buteur en finale de Coupe de France 2022.

Et la morale de l’histoire nous vient de son coéquipier nantais Wylan Cyprien: “Au moins la prochaine fois, tu ne vas pas bouder.”