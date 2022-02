Lens-Bordeaux: les pleurs de Mangas après avoir manqué l’égalisation dans le money time

Ricardo Mangas a raté l’occasion d’égaliser à Lens ce dimanche, lors de la 24e journée de Ligue 1 (3-2). Dans les derniers instants. De quoi miner le latéral portugais de Bordeaux, qui a quitté la pelouse de Bollaert les larmes aux yeux.

Le dernier ballon du match. Au bout du bout du temps additionnel. Ricard Mangas aurait pu arracher un nul aux allures de victoire sur la pelouse de Lens, ce dimanche, lors de la 24e journée de Ligue 1 (3-2). Mais le latéral gauche de Bordeaux n’a pas assez appuyé sa reprise du plat du pied, alors que Wuilker Farinez avait manqué sa sortie.

La tentative du Portugais a été repoussé par un défenseur devant sa ligne. Et l’arbitre François Letexier a mis fin à la rencontre dans la foulée. Une issue cruelle pour les Girondins, qui ont d’abord pris l’eau à Bollaert, avant de réduire le score et de faire douter les Sang et Or.

Ricardo Mangas à Lens © Canal + Sport

Accablé par son action ratée, Mangas a fondu en larmes sur le rectangle vert. Réconforté par ses partenaires, à l’image de Gideon Mensah, le joueur de 23 ans a regagné les vestiaires en cachant à plusieurs reprises son visage sous le maillot. Visiblement très touché. Une image forte qui résume la période difficile traversée par les Bordelais. Avec ce nouveau revers, les coéquipiers de Rémi Oudin sont désormais derniers du classement. Avec la pire défense des cinq grands championnats européens (61 buts encaissés) et toujours aucun clean-sheet cette saison.

Guion va prendre la main cette semaine

De quoi planter le décor pour David Guion. Le successeur de Vladimir Petkovic, démis de ses fonctions après la claque reçue à Reims (5-0), va endosser son nouveau costume ce lundi. Et il a pu mesurer dans le Nord l’ampleur de la tâche qui l’attend. Les Girondins ont maintenant une semaine pour capitaliser sur leur bonne seconde période contre Lens avant de recevoir Monaco, dimanche prochain, lors de la 25e journée (17h05). Avec l’obligation de marquer des points au Matmut Atlantique.