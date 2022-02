Ligue 1: Lens se relance contre Bordeaux, désormais dernier du classement

Lens s’est imposé face à Bordeaux, ce dimanche à Bollaert, lors de la 24e journée de Ligue 1 (3-2). Après une entame de match euphorique, les Sang et Or ont dû puiser dans leurs réserves pour résister à des Girondins, qui se retrouvent lanterne rouge du championnat.

L’électrochoc a eu lieu trop tard. Et David Guion a pu mesurer l’ampleur de la tâche qui l’attend à Bordeaux. A la veille de son premier jour à la tête des Girondins, le successeur de Vladimir Petkovic a vu sa nouvelle équipe s'incliner dans l’antre du RC Lens, ce dimanche, lors de la 24e journée de Ligue 1 (3-2). Avec Jaroslav Plasil en intérim sur le banc. La fin d'après-midi a d’ailleurs débuté par un véritable cauchemar.

Complétement dépassée, Bordeaux a sombré en une demi-heure face à des Sang et Or en pleine réussite. Arnaud Kalimuendo a frappé le premier pour inscrire son 7e but de la saison en championnat (10e). Gaël Kakuta a doublé la mise sur penalty (22e), avant que Seko Fofana (pourtant touché à la cheville) inscrive un nouveau but spectaculaire de l’extérieur du droit (27e). 3-0 en moins d’une demi-heure...

Toujours aucun clean-sheet pour Bordeaux

Difficile de démarrer plus mal. D’autant que Gaëtan Poussin a évité le pire après une bourde de Marcelo, en difficulté pour son baptême bordelais. A l’image de son défenseur brésilien, libéré cet hiver par l’OL, le club au scapulaire a affiché une fébrilité inquiétante en première période. Avec ces trois nouveaux buts encaissés, les Girondins ont plus que jamais la pire défense des cinq grands championnats européens (61). Ils sont d’ailleurs les seuls à n’avoir pas réussi un seul clean sheet cette saison.

Malgré ce départ catastrophique, les coéquipiers de Josuha Guilavogui ont eu le mérite de ne pas couler. Alberth Elis a stoppé l’hémorragie en marquant à la 33e. Et Lens, qui restait sur trois revers (toutes compétitions confondues), a peu à peu perdu ses moyens. Hwang Ui-jo en a profité pour réduire l’écart au retour des vestiaires (53e). De quoi créer une certaine tension sur la pelouse, où les duels virils se sont multipliés.

Les Lensois bousculés en seconde période

Massés derrière les buts en raison de la fermeture de la tribune Marek (qui ne compte aucune place assise), les ultras lensois ont donné de la voix pour encourager les joueurs de Franck Haise. De quoi permettre aux Nordistes de tenir jusqu’au bout, malgré les imprécisions techniques et les jambes lourdes. Grâce à ce succès aux deux visages, il remontent à la huitième place du classement et restent dans la course aux places européennes.

Revenu trop tard dans le match, Bordeaux n’a pas réussi à arracher un nul qui lui aurait fait un bien fou, malgré une dernière occasion manquée par Ricardo Mangas, sorti en pleurs. Avec ce nouvel échec, les coéquipiers de Rémi Oudin, promu capitaine, se retrouvent derniers du championnat, à égalité de points avec Metz, qui recevra l’OM dans la soirée. Après avoir réagi, il faudra désormais agir face à Monaco, dimanche prochain au Matmut Atlantique, lors de la 25e journée (17h05).