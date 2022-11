Lens-Clermont: des Lensois renversants reviennent à deux points du PSG avec un 5e succès d'affilée

Mené à la pause par Clermont, Lens a inversé la tendance au retour des vestiaires pour s'offrir une cinquième victoire de rang en Ligue 1 (2-1). Les Lensois reviennent à deux point du PSG, qui reçoit Auxerre dimanche.

Le TGV lensois est lancé à pleine vitesse. Devant le public de Bollaert en fusion, le Racing Club de Lens a renversé Clermont ce samedi lors de la 15e journée de Ligue 1 (2-1) et poursuit son excellent début de saison en enchaînant une cinquième victoire de rang. Trois points précieux qui leur permettent de consolider la deuxième place et de revenir à deux points du PSG, qui reçoit Auxerre ce dimanche au Parc des Princes (13 heures).

>> Revivez Lens-Clermont (2-1)

Fofana en héros

Sur la lignée de leurs récentes performances, les joueurs de Franck Haise ont dominé les débats face à des Clermontois qui pouvaient frapper à la porte du top 8 en cas de succès (61% de possession, 16 tirs à cinq). Ce sont d'ailleurs les coéquipiers de Johan Gastien qui ont trouvé la faille en premier sur un but contre son camp de Salis Abdul Samed en fin de première période. Un coup de froid pour les Lensois, qui auraient pu ouvrir le score sans un sauvetage de Seidu sur sa ligne. Mais les arrêts de Brice Samba ont aussi permis aux Sang et Or de croire à la victoire.

Un succès finalement acquis en moins de dix minutes grâce à ses hommes forts. Wesley Saïd a d'abord repris un centre de Florian Sotoca, avant que l'inévitable Seko Fofana n'offre les trois points à son équipe à vingt minutes du terme. Grâce à cette victoire, la cinquième consécutive, les Lensois restent invaincus à domicile et pointent désormais à deux points du PSG, qui accueille Auxerre dimanche au Parc des Princes (13 heures). Mais l'essentiel est ailleurs pour les Nordistes, assurés d'être sur le podium lors de la trêve.