Lens: "Franck Haise est le meilleur coach de Ligue 1", selon Thierry Henry

Thierry Henry, l'ancien attaquant de l’équipe de France désormais consultant pour Amazon Prime Vidéo, élit Franck Haise, l'entraîneur de Lens, comme le meilleur technicien de Ligue 1.

Ce n’est pas nouveau, Thierry Henry est un grand admirateur de Franck Haise. L’ancien attaquant d’Arsenal et de l’équipe de France fait de l’entraîneur de Lens le meilleur technicien de Ligue 1, après la victoire face à Marseille (2-1) samedi dans le choc de la 34e journée de Ligue 1.

"Vous pouvez arrêter les votes"

"C’est le meilleur coach de la Ligue 1 pour moi, cette année, a-t-il clamé dimanche soir. Hier (samedi, ndlr), encore une fois, de par sa structure, ce qu’il demande à ses joueurs… Dès qu’un joueur entre dans sa structure - on a pu le voir avec Fulgini et Thomasson qui sont rentrés dans cet effectif (lors du mercato d’hiver) - rien ne change. Sotoca joue parfois à droite, piston, avant-centre. Openda va parfois sur le banc, là il revient et met au fond. C’est vraiment contagieux quand vous voyez Lens dans une structure. Marseille c’est des fois la folie avec un équilibre offensif qui n’est pas terrible par moment, ils sont assez ouverts, beaucoup mieux à l’extérieur. Vous pouvez arrêter les votes, le meilleur entraîneur de Ligue 1 est devant vous à l’écran (sur lequel apparait Franck Haise, ndlr) pour moi personnellement."

Grâce à leur succès, les Sang et Or ont ravi la deuxième place à Marseille et comptent six points de retard sur le PSG, leader à quatre journées de la fin. Mais Haise ne croit pas aux chances de décrocher le titre. "Je pense que Paris sera champion, a-t-il confié samedi. Je le dis depuis un moment, je l’ai dit aussi après notre match chez eux. Je pense qu’ils seront champions mais moi ce qui m’intéresse c’est de gouter le bon moment, je suis un peu fatigué mais je vais quand même le goûter et puis préparer le match de Reims."

Une chose est déjà sûre: Lens disputera une Coupe d'Europe la saison prochaine et semble bien parti pour se hisser en Ligue des champions. "C'était la fin de ma causerie avant le match car avant le coup d'envoi on avait déjà ramené Lens en Europe, a-t-il souligné. Je les ai félicités avant le match mais je leur ai aussi dit qu'on devait continuer à être ambitieux. Mais je n'avais pas besoin de leur dire et on avait un beau match pour ça, même un très beau match pour ça."