Ligue 1: qui a le meilleur calendrier entre Lens et l'OM pour la deuxième place ?

En dominant l'OM samedi devant un stade en fusion (2-1), Lens a repris la deuxième place de la Ligue 1, avec deux points d'avance sur les Marseillais. Mais la lutte s'annonce intense jusqu'au bout.

"Vous avez vu le scénario de la saison dernière, ça s’était joué à la dernière seconde. Tout peut encore se passer." Difficile de contredire Mattéo Guendouzi. Grâce à un carton contre Strasbourg (4-0) combiné au nul concédé au bout du suspense par Monaco à Lens (2-2), l’OM avait terminé deuxième de Ligue 1 sur le fil et ainsi composté son billet d pour la phase de groupes de la Ligue des champions.

Troisièmes avant le coup d'envoi, les Phocéens avaient été délivrés dans les ultimes secondes de la 38e journée par le but d’Ignatius Ganago à Bollaert. Un an plus tard, ce souvenir n’a pas quitté les têtes marseillaises. Comme si Guendouzi et sa bande avaient aujourd’hui besoin de convoquer le passé pour continuer d’être optimistes.

Lens finira à Auxerre, Marseille à Ajaccio

En s’inclinant à Lens samedi soir (2-1), dans le choc de la 34e journée de Ligue 1, ils ont pourtant perdu la deuxième place, désormais occupée par leur bourreau sang et or avec deux points d’avance. On saura dans un mois s'il s'agissait bien du dernier tournant de la saison pour ces deux équipes. En attendant, pas question de lâcher côté OM. "Il reste quatre matches à jouer", a martelé Igor Tudor dès le coup de sifflet final. Côté Lens, on refuse évidemment de s’enflammer. "Nous sommes très contents. Nous allons devoir continuer de mettre les ingrédients, car Marseille n'est pas encore mort", a prévenu Seko Fofana. Alors qui a le meilleur calendrier à venir ?

Dès vendredi prochain, Lens devra se frotter au Stade de Reims. Une équipe qui n’a plus rien à jouer (9e) et qui a connu un coup de mou en avril, mais qui vient de réagir en dominant Lille (1-0). L’OM, de son côté, clôtura le week-end à la maison contre Angers, déjà relégué en Ligue 2. Il faudra enchaîner pour les Olympiens par un déplacement sur le terrain du LOSC, à la lutte pour les places européennes, avant d’accueillir Brest, qui lutte pour rester en Ligue 1. Le 3 juin, la saison se terminera à Ajaccio, qui voudra bien finir devant son public avant (très probablement) de retourner à l’échelon inférieur. Les Lensois, eux, doivent encore défier Lorient, un club du ventre mou, puis Ajaccio, et enfin Auxerre. A l’Abbé-Deschamps, l’AJA jouera peut-être son maintien.

Le calendrier du RC Lens :

- 35e journée : réception de Reims

- 36e journée : déplacement à Lorient

- 37e journée : réception d'Ajaccio

- 38e journée : déplacement à Auxerre

Le calendrier de l'OM :

- 35e journée : réception d'Angers

- 36e journée : déplacement à Lille

- 37e journée : réception de Brest

- 38e journée : déplacement à Ajaccio