Lens: Haise instaure la concurrence entre Leca et Farinez

En conférence de presse ce jeudi, Franck Haise a révélé qu'il allait instaurer une concurrence entre Jean-Louis Leca et Wuilker Faríñez. Le coach lensois souhaite que le Vénézuélien devienne, à terme, le gardien numéro un des Sang et Or.

Grosse évolution du côté du Racing Club de Lens pour la deuxième partie de saison. Présent ce jeudi en conférence de presse, à deux jours de la réception de l'OM pour le compte de la 22e journée de Ligue 1 (samedi soir à 21 heures), Franck Haise a révélé qu'il allait mettre en place une concurrence entre ses deux gardiens, Jean-Louis Leca et Wuilker Fariñez.

D'après l'entraîneur lensois, cette mise en concurrence est mûrement réflechie. "Quand on a fait signer Wuilker il y a 18 mois, on savait que, à terme, l'idée était qu'il devienne le gardien numéro 1 du Racing Club de Lens. Il y a eu la période d'intégration et d'adapation", détaille d'abord le technicien français. "En début de saison, c'était trop tôt, il fallait encore quelques étapes. En décembre, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'avant de basculer numéro un la saison prochaine, il fallait qu'il y ait une étape."

Leca dans une optique de "transmission"

La prochaine étape, avant que le Farinez (23 ans) devienne le gardien numéro un des Sang et Or, est donc d'instaurer une alternance entre le Vénézuélien et Leca pour la deuxième partie de saison. "Début janvier, j'ai vu Jean-Louis et on a discuté. J'ai décidé que Wuilker aurait plus de temps de jeu sur la deuxième partie de saison. La décision est prise. Vous verrez plus régulièrement Wuilker. Aujourd'hui, j'ai deux gardiens numéro 1", conclut Franck Haise.

D'après le coach lensois, Jean-Louis Leca, au club depuis l'été 2018 et taulier du club nordiste, a accepté la nouvelle car il est dans une optique de "transmission". Farinez, international vénézuélien (35 sélections) a joué quatre matches cette saison avec les Sang et Or: deux en Ligue 1, deux en Coupe de France (deux clean sheets, cinq buts encaissés).