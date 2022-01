Lens-OM: "Peut-être le meilleur joueur de Ligue 1", Sampaoli très fan de Seko Fofana

Jorge Sampaoli s’est montré très élogieux envers Seko Fofana ce jeudi en conférence de presse. L’entraîneur de l’OM a salué le niveau de jeu du milieu lensois, avant de l’affronter lors de 22e journée de Ligue 1.

Etincelant au sein du collectif lensois depuis le début de saison, Seko Fofana a fait le choix de ne pas disputer la Coupe d’Afrique des nations afin de se concentrer sur son aventure en Ligue 1. Samedi, les Sang et Or défieront l’OM à Bollaert. L’occasion pour le milieu ivoirien de donner raison à Jorge Sampaoli. A deux jours du match, l’entraîneur marseillais n’a pas tari d’éloges pour le Lensois.

"C'est une équipe qui arrive très bien à attaquer après la récupération du ballon, une équipe très forte, a estimé le technicien argentin en conférence de presse. […] On va devoir essayer de les faire reculer pendant ce match. Concernant Seko Fofana, c’est tout simplement l’un des meilleurs voire le meilleur joueur de Ligue 1. Selon moi, il a la capacité de jouer dans n’importe lequel des meilleurs clubs au monde."

>> La Ligue 1 en direct

Sampaoli: "Le joueur qui me surprend chaque week-end"

Battu lors du match aller au Vélodrome (2-3) le 26 septembre dernier, l’OM va trouver les solutions pour mettre à mal le collectif mis en place par Franck Haise à Lens. Pour signer une bonne performance, il faudra empêcher Seko Fofana de briller Pas une mince affaire si l’on se fie aux propos dithyrambiques de Jorge Sampaoli à son sujet.

"Ce qui le rend vraiment différent, c’est cette régularité dans ses performances, a encore estimé l’entraîneur phocéen au sujet de l’Ivoirien. Personnellement, depuis que je suis arrivé dans ce pays, c’est le joueur qui me surprend chaque week-end. Il maintient intact ses capacités et son rendement à chaque match."

Titulaire lors des 21 matchs disputés par Lens cette saison en Ligue 1, Seko Fofana a déjà marqué à six reprises. A tel point que l'un de ses conseillers a même dû réagir à de possibles intérêts du PSG et l'OM lors du mercato hivernal et que Burnley a tenté de le recruter.

Son nom cité du côté de Marseille, tiens tiens. Jorge Sampaoli n'y est probablement étranger. Si le milieu ivoirien signe une nouvelle prestation de choix ce samedi, l'entraîneur phocéen