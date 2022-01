OM: contrats homologués pour Bakambu et Kolasinac, qualifiés pour Lens

Les contrats de Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, les deux premières recrues olympiennes du mercato d’hiver, ont été homologués par la DNCG. Les deux joueurs sont qualifiés pour le déplacement, samedi, à Lens.

Double bonne nouvelle pour l’OM. La DNCG, le gendarme financier du football français, a bien homologué les arrivées et signatures de Cédric Bakambu et de Sead Kolasinac, les deux premières recrues olympiennes du mercato d’hiver. La masse salariale de l’OM étant surveillée, la procédure pour des homologations de contrats peuvent être un peu plus longues, raison pour laquelle Bakambu n’était pas qualifié pour la rencontre face à Lille dimanche dernier (1-1). Ils sont désormais qualifiés et s'entraînent normalement.

Ils pourraient être dans le groupe contre Lens

Cédric Bakambu et Sead Kolasinac pourront donc tous les deux intégrer le groupe de Jorge Sampaoli pour le déplacement à Lens samedi soir (21h), pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Surtout le premier, qui est arrivé à Marseille il y a maintenant une petite semaine.

Passé par Sochaux, Bursaspor, Villarreal ou encore le club chinois du Beijing Guoan, Bakambu présentait l'avantage d'être libre pour les dirigeants phocéens. L'attaquant congolais de 30 ans s'est engagé pour deux ans et demi. Kolasinac, 28 ans, a lui signé pour une saison et demi, après avoir été libéré par Arsenal.

Dans le sens des départs, Jordan Amavi a rejoint l'OGC Nice, son club formateur, pour un prêt jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat. Dario Benedetto, lui, a confirmé mardi son départ d’Elche. Alors qu'il était prêté par Marseille, il s'apprête à retourner à Boca Juniors, contre un montant compris entre 3 et 4 millions d'euros. Il est attendu au cours de la semaine en Argentine.