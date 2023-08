Lens: "J'attends qu'il nous donne des armes qu'on n'a pas forcément", Haise ravi par l'arrivée de Wahi

Invité de l'After Foot sur RMC ce dimanche, Franck Haise s'est réjoui de l'arrivée d'Elye Wahi au RC Lens. Recruté contre près de 35 millions d'euros en provenance de Montpellier, l'attaquant français va apporter de nouvelles "armes" au RCL.

Elye Wahi est devenu officiellement ce dimanche la recrue la plus chère de l'histoire du RC Lens. Arrivé en provenance de Montpellier, le joueur de 20 ans a coûté 35 millions d'euros à sa nouvelle équipe. Présenté au Stade Bollaert-Delelis, le Français a assisté à la rencontre de la deuxième journée de Ligue 1 entre le RCL et Rennes (1-1).

"C'était le profil qu'on voulait"

A l'issue de la partie, invité de l'After Foot sur RMC, Franck Haise s'est exprimé sur Wahi et ses attentes le concernant: "J'attends qu'il nous donne des armes qu'on n'a pas forcément dans la configuration qui est la nôtre en ce moment ; soit de la vitesse, de la profondeur, des possibilités de faire mal sur des transitions", a déclaré le technicien du club artésien.

En 33 matchs de Ligue 1 la saison dernière, Elye Wahi a marqué à 19 reprises pour six passes décisives. Le voilà désormais dans la peau du successeur de Loïs Openda, parti cet été au RB Leipzig contre près de 40 millions d'euros. "C'était le profil qu'on voulait et quand on va récupérer Wesley Saïd et avec Morgan Guilavogui qui va s'aguerrir de plus en plus, j'espère qu'on bonifiera plus nos attaques de manière générale", a résumé Haise.

"Je dis rarement que je suis comblé mais je suis très heureux de l'avoir dans notre effectif", a conclu Haise sur son nouveau joueur. International espoirs, Elye Wahi était courtisé par plusieurs clubs. A Lens, le jeune talent aura l'occasion de découvrir la Ligue des champions avec ses coéquipiers. Samedi prochain, Wahi vivra sans doute ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs lors d'un match de gala, au Parc des Princes, face au PSG.