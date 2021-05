Lens: Kakuta espère priver Lille du titre

Avant un derby entre Lens et Lille ce vendredi en ouverture de la 36e journée de Ligue 1, Gaël Kakuta est passé en conférence de presse ce mercredi. L'occasion pour le milieu offensif lensois de confier son envie de remporter un match décisif, en vue de l'objectif de la 5e place mais aussi priver potentiellement l'adversaire du titre.

C'est un derby particulier qui s'annonce ce vendredi (21h), en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Actuel leader du classement, Lille se déplace sur le terrain de Lens, 5e et qui vise une qualification pour la prochaine Ligue Europa. Même dans un Stade Bollaert qui sonnera encore creux à huis clos, la rencontre entre les deux équipes nordistes s'annonce très intéressante sur le terrain, et décisive en cette fin de saison.

Passé en conférence de presse ce mercredi, Gaël Kakuta regrettait tout de même le contexte sanitaire, privant les joueurs d'un public gonflé à bloc pour les soutenir. "Le derby Lille-Lens sans public, c'est nul, on ne va pas se mentir, a admis le meneur de jeu lensois. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux mais je sais qu'on a le soutien des supporters, c'est motivant. Tout le monde connaît la rivalité, je suis ici depuis que je suis tout petit. C'est un match spécial, ça aurait été un plus les supporters pour donner de la force."

"Si on peut priver Lille du titre, ce serait beau"

Largement battu (4-0) en octobre dernier pour la rencontre aller en raison "d'un excès de confiance", les Sang et Or se sont relevés de cette "gifle" pour se remobiliser ensuite. "Il y a beaucoup plus de maturité. Maintenant, on est aussi bons d'un point de vue défensif qu'offensif, a confié Kakuta. On s'est menti nous-mêmes en voulant pressant très haut. Lille avait vite pris le dessus sur nous."

Cette fois, une victoire du RCL serait forcément un nouveau pas de plus pour Franck Haise et ses hommes pour la 5e place, eux qui luttent avec l'OM. Mais aussi, ce succès pourrait permettre au PSG de repasser devant Lille, à condition que les Parisiens fassent au moins nul dimanche (21h) en déplacement à Rennes. "On se concentre sur nous, ce n'est que du bonus. On peut aller chercher plus haut, on va essayer de le faire. Et si on peut priver Lille du titre, ça serait beau aussi, a lâché Kakuta. Je préfère que Paris soit champion."

Parti en 2007 de son club formateur, Gaël Kakuta pourrait comme un symbole aider son équipe à remporter un derby, ce qui n'est plus arrivé depuis la même année. Né à Lille, l'ancien joueur amiénois n'en reste pas moins un pur sang et or. "Je suis arrivé très tôt à Lens, je me considère comme né ici. Je n'ai pas vécu grand chose à Lille, a indiqué Kakuta. Avec ma famille, on a tous quitté très tôt Lille même si on vivait là-bas. On était plus lensois."