Lille-Nice: la blessure très mal placée de Xeka

Xeka, milieu de terrain de Lille, a reçu une semelle d’Andy Pelmard dans l’entrejambe lors du match entre Lille et Nice (2-0), vendredi. Et cela a laissé des traces que le milieu lillois a partagées dans les couloirs du vestiaire.

Il fut beaucoup question de semelles dangereuses ou mal placées lors de la 35e journée de Ligue 1 ce week-end. L’une d’entre elles est passée inaperçue mais semble avoir été très douloureuse pour celui qui l’a reçu: le milieu de terrain lillois, Xeka. Peu de temps après son entrée en jeu lors du match entre Lille et Nice (2-0) vendredi, le joueur portugais s’est fait marcher dessus par le défenseur niçois, Andy Pelmard. Ce dernier a involontairement trainé son pied sur les parties génitales de son adversaire, au sol après un duel entre les deux hommes. Xeka a poussé un cri de douleur.

A l’issue de la rencontre, les caméras de Canal+ ont surpris le Lillois en train de raconter sa mésaventure à Rony Lopes, ancien joueur de Lille désormais à Nice, et l’un des membres du staff lillois. "T’as vu mes couil… ou pas?", interroge le joueur. Ses interlocuteurs lui répondent par la négative.

Xeka a alors décidé de révéler l’étendue des dégâts en baissant son short et son caleçon pour exhiber les stigmates au niveau de son entrejambe. Réaction amusée de Rony Lopes et du kiné qui lui adresse un conseil un brin chambreur: "Eeeh, il faut mettre de la glace là".



Une scène légère dans une fin de saison intense pour Lille, toujours leader du championnat à trois journées de la fin. Le Losc est maitre de son destin et sera champion s’il gagne ses trois derniers rendes-vous. Une saison au cours de laquelle Xeka rend de précieux services comme joueur d’appoint en championnat. Régulièrement titulaire lors de la campagne en Ligue Europa, l’ancien joueur de Braga, qui a rejoint le club en janvier 2017, est davantage utilisé en sortie de banc en Ligue 1 par Christophe Galtier. Et il s’investit à fond, quitte à recevoir des coups mal placés.