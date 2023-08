Lens: les supporters interdits de séjour à Nice avant le match... à Monaco

La préfecture des Alpes-Maritimes a publié un arrêté interdisant aux supporters lensois de se rendre à Nice avant le match de leur équipe à Monaco, samedi (21h, 4e journée de Ligue 1).

Les supporters lensois ne pourront pas faire un détour vers Nice en se rendant à Monaco pour le match de leur équipe, samedi (21h, 4e journée de L1). La préfecture des Alpes-Maritimes a publié un arrêté interdisant aux personnes se prévalant supporters du Racing Club de Lens de se rendre dans un large périmètre de la ville azuréenne, située à une vingtaine de kilomètres de la Principauté. Elle justifie sa décision par des risques de débordements entre supporters niçois et lensois.

La crainte d'affrontements entre supporters niçois et lensois

L’arrêté évoque "le caractère répété d’évènements de nature à troubler l’ordre public, tant lors des rencontres de football entre l’équipe de Nice et celle du RC Lens qu’à l’occasion des déplacements de leurs supporters respectifs". Il insiste sur un "trouble à l’ordre public avéré" et explique que la mobilisation des forces de l’ordre "ne pourra assurer la sécurité des personnes et notamment des supporters en raison de leur forte implication dans les différents dispositifs d’ordre public mis en place tout le week-end dans le département des Alpes-Maritimes".

"Le fort antagonisme entre les supporters niçois et lensois, ainsi que la répétition des actions violentes contre ces derniers étant toujours envisageables, il convient de limiter la liberté d’aller et de venir de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du RC Lens", ajoute l’arrêté.

Il s’appliquera de samedi 2 septembre 10h au dimanche 3 septembre 20h dans un large périmètre du centre-ville niçois. Il interdira également d’utiliser "des pétards, fumigènes, drapeaux et banderoles dont les inscriptions appellent à la provocation, à la violence ou à la haine et tout objet pouvant être utilisé comme projectile".