PSG-Lens: les supporters lensois autorisés pour le choc à Paris

Les autorités françaises ont autorisé le voyage des supporters lensois à Paris pour l’affiche de la troisième journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Lens au Parc des Princes.

Un temps en doute, les Lensois de Franck Haise seront bien soutenus par leurs supporters lors du duel contre le PSG, samedi au Parc des Princes. Malgré les craintes autour d’une possible interdiction de déplacement des fans des Sang et Or, le choc de la troisième journée de Ligue 1 donnera bien lieu à une bataille d’encouragements entre Parisiens et Nordistes.

Selon les informations de RMC Sport, ils seront près de 1000 supporters lensois présents dans les tribunes de l’enceinte parisienne. Le voyage des fans nordistes fera l’objet d’un encadrement par les forces de l'ordre. Lors de la saison 2022-2023, le déplacement avait été encadré et parfaitement respecté par les fans du Racing.

Lens et Paris en quête d’un premier succès

Respectivement champion de France et deuxième de Ligue 1 en 2022-2023, le PSG et Lens connaissent un début d’exercice plus compliqué cet été. Malgré le retour à la compétition et le but de Kylian Mbappé, le club francilien a concédé un deuxième nul en deux matchs contre Toulouse (1-1). Privés de son serial buteur Loïs Openda, transféré à Leipzig, les Lensois de Franck Haise ont connu la défaite à Brest (3-2) avant de partager les points avec Rennes (1-1).

Bonne nouvelle pour les Sang et Or, l’arrivée d’Elye Wahi en provenance de Montpellier pourrait dynamiser l’attaque nordiste. Côté parisien, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé devraient connaître leur première titularisation de la saison. De quoi offrir aux spectateurs du Parc des Princes, Parisiens et Lensois, un spectacle à la hauteur de cette affiche entre le PSG et Lens.