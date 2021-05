Lens-Lille: énorme ambiance au départ des Lillois

Les supporters de Lille se sont massés à l’entrée du centre d’entraînement pour encourager les joueurs dans une très grosse ambiance, avant le derby à Lens, ce vendredi (21h, 36e journée de Ligue 1).

Une ambiance incandescente a rompu le calme du Domaine de Luchin, ce vendredi matin. Plusieurs centaines de supporters de Lille se sont massés dès 9h devant l’entrée du centre d’entraînement pour encourager leurs joueurs à quelques heures du derby sur le terrain de Lens (21h, 36e journée de Ligue 1). La rivalité face au voisin et la perspective de décrocher un quatrième titre dans l’histoire du club avaient attiré une foule très fournie.

Burak Yilmaz acclamé

Les joueurs ont été accueillis par des chants et de nombreux fumigènes lors de leur arrivée au centre avec une mention spéciale pour Burak Yilmaz, l’attaquant turc en grande forme. Ce dernier a été acclamé au moment de fendre la foule. Les décibels sont encore montés au départ du car qui a pris la direction de Lens, situé à 45 kilomètres.

Le véhicule a mis de très longues minutes pour fendre la foule et l’horizon bouché par la fumée des fumigènes. Il a dû être escorté par des forces de l’ordre pour se frayer un chemin. De quoi faire monter la pression avant ce rendez-vous capital dans la course au titre. Leader avec un point d’avance sur le PSG, Lille a son destin en main. S’il gagne ses trois derniers matchs, le Losc sera champion. Mais le déplacement à Lens s’annonce périlleux face à une équipe, actuellement 5e et en course pour une qualification en Ligue Europa.

Face à l’énorme soutien reçu, le Losc a publié un communiqué pour mettre en garde ses supporters. Un arrêté préfectoral a été décidé pour cette rencontre, avec interdiction pour les supporters lensois et lillois de "circuler dans les arrondissements d’Arras, de Béthune et de Lens, ce vendredi de 6h à minuit".

Enorme ambiance au départ du car lillois © Capture