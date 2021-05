Lens-Lille: Yilmaz recadre Kakuta avant le derby

Présent en conférence de presse à la veille du derby entre le RC Lens et Lille, Burak Yilmaz a répondu au Lensois, Gaël Kakuta, qui a confié espérer "priver Lille du titre", avouant son penchant pour le PSG pour la victoire finale. Le Turc a estimé qu'il n'avait pas à dire cela.

Le ton monte avant le coup d'envoi du derby. Ce vendredi, le LOSC ira défier le RC Lens en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Et la rencontre s'annonce éléctrique. Après s'être incliné sur la pelouse du Parc des Princes face au PSG la semaine dernière, les Lensois enchaînent avec la réception de Lille et jouent un rôle d'arbitre dans la course au titre.

Mais les troupes de Franck Haise sont aussi en lice pour une qualification européenne qu'ils se disputent avec l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais. En amont du coup d'envoi, le meneur de jeu des Sang et Or, Gaël Kakuta, a fait couler beaucoup d'encre en confiant qu'il espérait bien "priver Lille du titre" et avouant son penchant pour le PSG pour aller chercher la victoire finale en Ligue 1.

"On se concentre sur nous, ce n'est que du bonus. On peut aller chercher plus haut, on va essayer de le faire. Et si on peut priver Lille du titre, ça serait beau aussi. Je préfère que Paris soit champion."

Après la large défaite à l'aller face aux Dogues, Lens espère bien prendre sa revanche et se relever de cette gifle dans un derby qui s'annonce forcément très disputé.

"Il aurait dû garder ça pour lui", juge Yilmaz

Ce jeudi, c'était au tour de Burak Yilmaz de passer devant la presse à la veille du coup d'envoi de la rencontre. Grand artisan de la bonne dynamique des Lillois, le Turc n'a pas échappé aux questions sur les propos de Gaël Kakuta.

Grand compétiteur, l'attaquant de 35 ans a tout de même estimé que le meneur de jeu lensois "aurait dû garder cela pour lui" par simple respect, d'autant plus que Lens s'est incliné face au PSG lors de la dernière journée.

"Je connais bien le joueur. C'est un très bon joueur, expérimenté. Par rapport au respect, il aurait dû garder ça pour lui. En plus la semaine dernière, ils ont joué contre Paris et ils ont perdu." Le choc est lancé avant même le coup d'envoi.