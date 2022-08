La cinquième journée de Ligue 1 Uber Eats a lieu ce mercredi 31 août. Lens - Lorient fait partie des 10 matchs qui se déroulent en milieu de semaine. Lens - Lorient : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

Troisième de Ligue 1 Uber Eats après quatre journées, Lens compte le même nombre de points que le PSG et l’OM, les deux premiers. Lens continue sur sa lignée de la saison dernière, à savoir proposer un jeu entraînant et plein d’envie. La tactique mise en place par Franck Haise est pour le moment payante et lui a permis de gagner 3 fois et de faire 1 match nul. Lens s’est renforcé avec un nouveau gardien (Brice Samba), un milieu de terrain (Salis Abdul Samed) et un attaquant (Loïs Openda) notamment, tous déjà performants.

Loïs Openda pourrait être l’un des coups du mercato estival, l’international belge auteur de 2 buts étant annoncé comme prometteur. Pour la cinquième journée du championnat de France de football, Lens reçoit Lorient dans son stade Bollaert-Delelis. Cinquième avec un match de moins, Lorient est également invaincu avec deux succès et un match nul. L’effectif de Lorient n’a pas vraiment bougé, ce qui leur a permis de garder les automatismes de l’année dernière. Lens - Lorient : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Le bon plan pour suivre Lens - Lorient en direct

Le match entre Lens et Lorient est à suivre en direct sur la chaîne Le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime Video. Le coup d’envoi de Lens - Lorient est donné à 21 heures ce mercredi 31 août. Si vous voulez suivre Lens - Lorient en direct, il faut dans un premier temps choisir l’abonnement à Amazon Prime. Adhérer à Prime coûte 5,99 euros par mois ou 49 euros pour un engagement d’une année. Vous disposez d’une offre d’essai de 30 jours en cas de nouvelle souscription. Avec Amazon Prime, vous bénéficiez de nombreux avantages comme la livraison express gratuite ainsi que l’accès à des plateformes comme Prime Video et Prime Music notamment. Depuis Prime Video, il faut par la suite vous abonner au Pass Ligue 1. Le Pass Ligue 1 est à 12,99 euros par mois sans engagement ou 99 euros pour l’année entière. Une offre d’essai de 7 jours est offerte pour tester les services de la chaîne Le Pass Ligue 1. Avec la chaîne Le Pass Ligue 1, vous allez pouvoir suivre 8 des 10 matchs du championnat de France de football à chaque journée.

