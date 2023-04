Lens-Monaco: "Notre meilleur match de la saison" estime Haise, qui n'a pas aimé les feux d'artifice

Franck Haise s'est félicité samedi de la belle victoire du RC Lens (3-0) face à l'AS Monaco lors de la 32e journée de Ligue 1. Pour l'entraîneur, qui n'a pas apprécié les feux d'artifice en première période, le club sang et or a livré son meilleur match de la saison.

Une démonstration. Devant son public à Bollaert, Lens a étrillé l'AS Monaco ce samedi (3-0) lors de la 32e journée de Ligue 1, prenant un bel avantage sur son adversaire du soir dans la course à la Ligue des champions. Pour Franck Haise, son équipe a réalisé selon lui son "meilleur match" de la saison.

"Je me suis régalé. Au bout de 30 minutes, je me suis demandé si nous pourrions garder ce rythme, a commenté le technicien. Nous avons continué assez longtemps. En face de nous, il y avait Monaco, très à l'aise à l'extérieur. J'ai trouvé que c'était un très gros match."

Loïs Openda a été a été le grand bonhomme de la soirée en inscrivant les deux premiers buts (9e, 16e) avant d'être décisif sur la réalisation d'Adrien Thomasson (56e). "Loïs Openda est décisif sur les trois buts. Il est en forme depuis très longtemps. Mais tout le monde a fait un match énorme, a noté Haise. Il y a tellement d'équipes fortes avec beaucoup de points. On se doit de continuer à aller jusqu'au bout de cette saison, d'essayer de faire des performances de cette qualité, et d'avoir une récompense. Pour le club, pour les personnes qui aiment le RC Lens."

"Il n'y a qu'un endroit pour faire des feux d'artifice, c'est le terrain"

Grâce à ce succès, le RC Lens a repris provisoirement la deuxième place à l'OM, avec deux unités d'avance. Quatrième, l'AS Monaco est désormais repoussé à cinq points du club sang et or. Seule ombre au tableau de la soirée: des fumigènes et tirs de feux d'artifice ont interrompu brièvement la partie après la demi-heure de jeu. "Il n'y a qu'un endroit pour faire des feux d'artifice, c'est le terrain. C'est aux joueurs de les faire. Les supporters sont là pour supporter, et non pour tirer des feux d'artifice dans un stade", a lancé Haise.

Le 2 mai prochain, Lens se déplacera à Toulouse, pour un match décalé en raison de la finale de la Coupe de France disputée par le Téfécé samedi prochain. Le 6 mai, Haise et ses joueurs retrouveront Bollaert pour un choc face à l'OM, qui pourrait être décisif pour la deuxième place.