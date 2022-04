Lens-Nice: "Des joueurs sont venus en touristes", tacle Galtier après la grosse défaite des Aiglons

Balayé 3-0 par Lens ce dimanche, l'OGC Nice a sombré en deuxième période à Bollaert. À l'issue de la rencontre, le manager des Aiglons Christophe Galtier n'a pas ménagé ses hommes, estimant que certains étaient venus "en touristes".

Une gifle, ni plus ni moins. Ce dimanche à Bollaert lors de la 31e journée de Ligue 1, les Niçois ont été sanctionnés sèchement (3-0) par des Lensois entreprenants, dans la lignée du double buteur Arnaud Kalimuendo, entré à la pause.

Pourtant en supériorité numérique en première période après l'exclusion de Massadio Haïdara à la 17e minute, les Aiglons ne sont pas parvenus à faire sauter le verrou des Nordistes. Pire, ils ont ensuite pris le match totalement à l'envers en deuxième période, perdant leurs nerfs - avec deux cartons rouges pour Mario Lemina et Dante - et leurs espoirs de succès. À l'arrivée, cette nette défaite témoigne bien des difficultés actuelles du Gym en championnat (deux défaites et deux nuls sur leurs quatre derniers matchs).

"Lens a joué une équipe de Nice où des joueurs sont venus en touristes"

En conférence de presse à l'issue de la rencontre, l'entraîneur des Aiglons Christophe Galtier n'a pas cherché d'excuses. Bien au contraire, il a ouvertement pointé du doigt la responsabilité de ses hommes, trop passifs à ses yeux face aux Sang et Or : "Nice a joué une équipe de Lens avec de vrais compétiteurs et Lens a joué une équipe de Nice où des joueurs sont venus en touristes", a lancé le technicien azuréen avant de poursuivre : "C'est inacceptable. Cela doit ramener à beaucoup plus d'humilité. Quand vous ne respectez pas le jeu, l'équilibre, vous êtes sanctionné. La victoire de Lens est logique", a-t-il continué.

"Beaucoup trop de joueurs ont déjoué. Nous verrons la suite... Nous avons mal à la tête. Vous dire que j'ai honte, je n'en suis pas loin. J'ose espérer que nous ne sommes pas en train de jeter à la poubelle les huit mois que nous avons faits. Ce serait dommage et irrespectueux de se laisser aller de cette manière", a conclu l'ancien coach de Saint-Etienne et de Lille.

Cinquième à cinq points du podium, Nice voit revenir plusieurs concurrents dans son rétroviseur, de quoi garantir une fin d'exercice à suspense pour les places européennes.