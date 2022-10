Lens-OL: Bosz ne se sent pas menacé malgré la quatrième défaite consécutive des Lyonnais

Malgré un nouveau revers sur la pelouse de Lens, ce dimanche lors de la 9e journée de Ligue 1 (1-0), Peter Bosz assure qu’il ne craint pas pour son poste. Le coach de l’OL l’a expliqué en conférence de presse, alors que son équipe vient d’enchaîner quatre défaites de rang en championnat.

Ce n’était plus arrivé depuis plus de trente ans. L’OL vient d’enchaîner quatre défaites consécutives en championnat. Une première depuis 1990. Après avoir cédé face à Lorient (3-1), Monaco (2-1) et le PSG (0-1), les Gones ont à nouveau chuté sur la pelouse de Lens, ce dimanche, en clôture de la 9e journée de Ligue 1 (1-0).

Au terme d’un match largement dominé par les Sang et Or (21 tirs à 4), dans lequel ils n’ont pas cadré une frappe, les coéquipiers d’Anthony Lopes se sont logiquement inclinés dans le Nord. Les voilà 7es du classement, à 12 points du PSG (leader) et 9 points de Lorient, qui occupe la dernière place du podium.

"C’est dur, absolument"

De quoi s’inquiéter pour le sort de Peter Bosz? Interrogé à ce sujet, le coach néerlandais, en poste depuis l’été 2021, s’est montré très clair. "Non, je ne le suis pas (en danger), a répondu le technicien de 58 ans. Moi, non. La pression est toujours là, surtout à Lyon, bien sûr."

L’ancien manager du Bayer Leverkusen et de Dortmund a tout de même reconnu que la situation était inconfortable. En regrettant que son équipe ait cédé en fin de rencontre, sur un penalty transformé par Florian Sotoca, après une main de Thiago Mendes dans la surface (82e): "C’est dur, absolument. C’était un match dur, il faut le dire. Lens est une bonne équipe. On le sait. Ils jouent avec beaucoup d’intensité. Avec tous les absents qu’on avait, les joueurs ont essayé. Lens a eu des occasions, il faut le dire aussi. Mais quand tu perds à la fin comme ça, avec un penalty, c’est dur."

Et alors que l’OL tentera de stopper l’hémorragie en recevant Toulouse, vendredi, en ouverture de la 10e journée de L1, le président Jean-Michel Aulas s'est également exprimé sur Twitter, en allumant un contre-feu comme lui seul en a le secret. "Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage, a écrit le dirigeant sur le réseau social. Les défaites ne sont pas révélatrices de nos qualités d’équipe, ni des options du staff: il faut travailler et gagner enfin vendredi. L’OL est 7e et le bashing nous affaiblit plutôt que de nous aider. Soyons forts."