Lens-OL: les Lensois plongent les Lyonnais un peu plus dans la crise

Lens a soutenu le rythme du trio de tête en venant à bout de l'OL ce dimanche soir en Ligue 1 (1-0) grâce à un penalty de Florian Sotoca transformé dans les dix dernières minutes. C'est la quatrième défaite de suite pour les Lyonnais en championnat.

Thiago Mendes a eu beau râler contre une décision qu’il estimait injuste, Lens n’a pas volé sa victoire à Bollaert. Loin de là. Les Sang et Or l’ont emporté sur le fil en fin de match (1-0) grâce à un penalty transformé par Sotoca, consécutif à une main du défenseur brésilien, mais le résultat ne traduit pas l’ampleur de la domination artésienne (21 tirs à 4, 6 tirs cadrés à 0).

Ce dimanche soir, Lens a marché sur son adversaire en seconde période, imposant une intense pression sur le but d’Anthony Lopes, extrêmement sollicité dans la dernière demi-heure. Pas loin d’être surpris par une frappe du gauche d’Alexandre Lacazette, détournée par la transversale de Brice Samba, dans le premier acte, le RCL a détruit méthodiquement l’OL en seconde période, multipliant les incursions dans la moitié de terrain adverse, submergée par les vagues sang et or.

L'OL loin du compte

Dangereux en contre, Lens l’est resté en seconde période. C’est dans cette configuration de jeu qu’il est parvenu à se projeter le plus rapidement vers l’avant et à porter le danger le plus souvent sur le but de Lopes. Mais le jeu spectaculaire et attrayant du RCL ne se résume pas à cela.

Lens a affiché bien plus de maîtrise que l’OL dans à peu près tous les compartiments du jeu: dans la faculté à tenir des ballons, à le ressortir proprement, à trouver des décalages sur les côtés pour centrer. Sans compter les appels dans le dos d’une défense lyonnaise souvent prise de vitesse, comme sur ce déboulé de Loïs Openda (46e), pas loin de surprendre Lopes à l’heure de jeu (60e). Physiquement, les Lyonnais n’ont pas été en mesure de soutenir la comparaison, dépassés dans la dimension athlétique et l’intensité, les courses, l’engagement.

Lyon relégué à huit longueurs du RCL

Le dernier tiers de la rencontre s’est résumé à une attaque-défense à l’avantage du RC Lens. Jimmy Cabot a trouvé le poteau au terme d’une superbe action, puis Wesley Saïd, à la réception d’un centre en retrait d’Alexis Claude-Maurice, s’est heurté à Anthony Lopes. Héroïque, le gardien portugais s’est finalement incliné, impuissant sur le penalty très bien tiré par Florian Sotoca, auteur de son 6e but de la saison pour sa 9e apparition dans l’élite avec le RC Lens. Lens confirme un début de saison emballant. Quatrième de Ligue 1 et invaincu depuis 17 matches désormais, le RCL n’est plus qu’à deux points de l’OM, dauphin du leader parisien.

Lyon, défait pour la quatrième fois consécutive, est relégué à huit longueurs de son adversaire du soir, à une modeste 7e place, loin, très loin, des ambitions affichées au sortir d’une saison 2021-2022 ratée. Quatre revers d'affilée, L'OL n'avait plus connu cela depuis 1990, lorsque le coach était... Raymond Domenech. L’avenir de Peter Bosz ne tient plus qu’à un fil.