Lens-OL, les compos: Boateng pas sur la feuille de match, Haise reconduit le même onze

De retour dans le groupe pour le déplacement de l'OL à Lens en Ligue 1 (17h), Jérôme Boateng, a priori malade, n'est pas sur la feuille de match ce samedi.

Toujours pas de Boateng ce samedi. De retour dans le groupe après avoir été écarté face à Nice (2-0) la semaine dernière, l'international allemand n'est finalement pas sur la feuille de match face à Lens (coup d'envoi à 17 heures). D'après OL+, le défenseur est malade est s'installera en tribune pour le match de la 25e journée.

Il a d'ailleurs adressé un message de soutien à ses coéquipiers. "Bonne chance pour le match les gars. Allez l'OL", a tweeté l'Allemand. Du côté des présents, Peter Bosz a décidé de reconduire le même onze qui l'a emporté face aux Aiglons, à l'exception de Tino Kadewere, titulaire en pointe à la place de Moussa Dembélé, suspendu.

>> Suivez Lens-OL en direct

La compo de l'OL

Lopes - Dubois, Mendes, Lukeba, Emerson - Caqueret, Ndombélé - Faivre, Paqueta, Toko-Ekambi - Kadewere.

Remplaçants

Pollersbeck, Da Silva, Gusto, Keita, Diomandé, Henrique, Aouar, Barcola.

A Lens, place à la confiance

Du côté des Sang et Or, Franck Haise fait également confiance aux mêmes joueurs qui l'ont emporté face à Bordeaux le week-end dernier (3-2), avec le binôme Sotoca-Kalimuendo en attaque. Le coach lensois ne peut pas s'appuyer sur Gradit, Jean et Saïd, tous à l'infirmerie.

La compo du RC Lens

Farinez - Wooh, Danso, Medina - Clauss, Doucouré, Fofana, Haïdara - Kakuta - Sotoca, Kalimuendo

Remplaçants

Machado, Berg, Ganago, Leca, Cahuzac, David Costa, Frankowski, Baldé, Louveau.