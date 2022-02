OL: Boateng réintégré après sa mise à l'écart, Aulas félicite Bosz pour sa gestion

Jean-Michel Aulas a salué ce mercredi la façon dont Peter Bosz a géré la situation de Jérôme Boateng à Lyon. L’entraîneur de l’OL a décidé de se passer du défenseur allemand contre Nice avant de le réintégrer pour le sprint final en Ligue 1.

Le calme revient petit à petit à Lyon et la solide victoire contre Nice (2-0) lors de la 24e journée de Ligue 1 y est clairement pour beaucoup. Le succès face aux Aiglons a notamment permis d’apaiser les tensions au sein du vestiaire autour de Jérôme Boateng. Ecarté par Peter Bosz en raison d’une dispute avec membres du groupe rhodanien (staff et joueur), le défenseur devrait signer son retour le week-end prochain lors du déplacement à Lens. Une gestion parfaite de l’effectif par l’entraîneur néerlandais qui a fait le bonheur de Jean-Michel Aulas.

"J’ai lu un commentaire dans un journal local, je crois que c’est Sidney Govou qui l’avait fait en disant que le coach a réussi un coup de maître. Puisque, s’il a perdu un joueur pour un match, il avait trouvé un groupe pour la fin du championnat, a expliqué le président de l’OL ce mercredi lors d’une conférence de presse téléphonique. Le coach a pris une position. Il a d’ailleurs clairement exprimé que tout ce qui avait été raconté relevait plutôt du fantasme que de la réalité."

Bosz a parlé avec Boateng et va le réintégrer à Lens

Mis au ban par Peter Bosz et même privé de banc contre Nice, Jérôme Boateng a été reçu par son entraîneur pour régler les choses. Pour Jean-Michel Aulas, l’affaire est close et tout parait rentré dans l’ordre.

"Moi personnellement je ne sais pas exactement ce qu’il s‘est passé. Ce que je sais c’est que le coach a vu Jérôme Boateng en début de semaine, qu’il l’a réintégré, a poursuivi le dirigeant du club lyonnais lors de son intervention. Il fera partie, si la semaine se passe bien sur le plan de l’entraînement, du groupe (contre Lens). A partie de là je n’ai rien de plus à dire. On compte sur Jérôme. Et pour la Coupe d’Europe et pour la fin du championnat."

Et le président Aulas de confirmer qu’il comptait bien sur Jérôme Boateng lors des prochaines échéances en Ligue 1 et en Ligue Europa où l’OL espère faire un joli parcours.

"Je pense que l’on va vivre une fin de championnat absolument fantastique pour l’OL. C’est une course contre-la-montre. On a la chance d’être qualifié en Ligue Europa. On a évidemment besoin de joueurs qui ont l’expérience et le talent de Jérôme, a encore renchéri le patron des Gones. Après c’est le coach qui décide."

Aulas réaffirme sa confiance en Bosz

Au-delà de la gestion du cas Boateng ces derniers jours, Jean-Michel Aulas a tenu à réaffirmer publiquement son soutien à Peter Bosz. Après lui avoir donné jusqu’à fin février pour améliorer les résultats et relancer la course à la l’Europe, le président de Lyon a assuré le Batave de sa confiance sans faille.

"Moi pour le moment je sens que les prises de décision du coach, et c’est pour cela qu’on l’a choisi et soutenu et que je continue de le soutenir quand j’en ai l’occasion, sont en général très bonnes, a finalement estimé le président de l’OL. Bon, parfois il peut se tromper parce qu’on ne gagne pas tous les matchs. Mais globalement (pour Boateng) c’est une décision qui n’a pas affecté le groupe ni la performance puisque l’on a gagné contre Nice."