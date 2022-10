Lens-OL: une nouvelle banderole anti-FFF, "fléau du foot français", à Bollaert

Après Strasbourg samedi et Toulouse dimanche après-midi, une nouvelle banderole mettant en cause la Fédération française de football (et ses dirigents) a été déployée à Lens, dimanche soir pour la réception de l'Olympique lyonnais.

Les banderoles à l'encontre de la Fédération française de football et ses dirigeants fleurissent en Ligue 1. Dimanche soir, c'était au tour des supporters lensois présents à Bollaert de manifester leur indignation, en marge de la rencontre face à l'Olympique lyonnais. "Quel est le fléau du foot français ? Les fumigènes ou le comportement douteux des dirigeants de la FFF ?", disait la banderole déployée pendant les premières minutes du match.

Plus tôt dans la journée, une autre banderole anti-FFF avait été aperçue dans les tribunes lors de Toulouse-Montpellier. "Pendant que la FFF nous fait la morale chaque saison, elle couvre pédophilie harcèlement et agressions." Samedi soir, les Strasbourgeois s'étaient eux aussi distingués avec un message encore plus agressif vis-à-vis des dirigeants du foot français.

Une enquête demandée par la ministre des Sports

Ces nombreuses banderoles font suite aux révélations de So Foot, Josimar et L'Equipe sur la FFF qui ont rythmé le mois de septembre. L'instance française est soupçonnée d'avoir couvert des cas d'agressions sexuelles, en plus d'accusations de sexisme et de harcèlement.

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a demandé une enquête indépendante sur les méthodes de la FFF après avoir rencontré Noël Le Graët et Florence Hardouin, président et directrice générale de l'instance.