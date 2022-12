Argentine: la grande fête de Messi pour célébrer le sacre à la Coupe du monde

Sacré champion du monde avec l'Argentine le 18 décembre dernier, Lionel Messi a organisé une grande fête chez lui à Rosario pour célébrer la troisième étoile de l'Albiceleste. Parmi les invités, se trouvaient notamment Leandro Paredes et Angel Di Maria.

Lionel Messi et les Argentins sont toujours sur leur petit nuage. Près de deux semaines après le titre de champion du monde conquis au Qatar face à l'équipe de France, certains joueurs de l'Albiceleste sont toujours au pays pour célébrer la troisième étoile. À commencer par Lionel Messi, qui a organisé une fête jeudi soir dans sa ville natale, en compagnie de ses proches et de quelques coéquipiers, dont Leandro Paredes et Angel Di Maria.

Selon O Globo, les festivités se sont tenues dans un hôtel de Rosario, le même lieu où la Pulga a dit "oui" à son épouse Antonella Roccuzzo en 2017. L'ambiance musicale a été assurée par le groupe Los Palmeras, la Konga et le chanteur Tobias Medrano.

Gros gâteau et autographes

Sur certaines vidéos, on aperçoit le joueur du PSG couper un immense gâteau portant la mention "Félicitations aux champions". Des verres personnalisés de la célèbre phrase "Que miras bobo ?" ont également été distribués. Star de la soirée, Lionel Messi - visiblement très en forme - a également signé des autographes sur les bras des musiciens, avant de prendre la pose avec eux.

Selon la presse locale, l'international argentin va passer le réveillon en Argentine, avant de s'envoler pour Paris, où il est attendu "le 2 ou 3 janvier pour reprendre la compétition", avait annoncé Christophe Galtier en conférence de presse avant la réception de Strasbourg. Il pourrait alors faire son retour à la compétition le 6 janvier contre Châteauroux pour les 32es de finale de la Coupe de France ou le 11 janvier contre Angers au Parc des Princes.