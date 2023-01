Ligue 1: buteur et passeur décisif contre le PSG avec Lens, Openda envoie un message fort

L'attaquant du RC Lens Loïs Openda a particulièrement brillé face au PSG ce dimanche en Ligue 1, marquant le second but et délivrant une sublime passe décisive pour le troisième (3-1). Des performances qui tranchent avec son agacement des dernières semaines.

Un air de revanche? Mécontent de son temps de jeu depuis le début de saison, l'attaquant du RC Lens Loïs Openda a su se montrer face au Paris Saint Germain ce dimanche soir, dans le choc de la 17e journée de Ligue 1. Le Belge a inscrit le but du 2-1 avant de délivrer une belle passe décisive pour Alexis Claude-Maurice pour permettre aux Lensois de faire le break 3-1.

Déjà huit buts cette saison

Dans une rencontre particulièrement maîtrisée par les hommes de Franck Haise, celui-ci peut dire merci à un joueur, particulièrement décisif: Loïs Openda. L'attaquant, souvent relayé au rôle de supersub depuis son arrivée à Lens à l'été, était à la conclusion d'une très belle ouverture de Seko Fofana en profondeur. En dribblant au passage Sergio Ramos puis Marquinhos, le jeune de 22 ans a permis aux Sang et Or de mener 2-1.

C'est lui aussi qui est impliqué sur le but du 3-1 pour faire le break, lorsqu'il envoie une très belle passe pour Alexis Claude-Maurice au point de pénalty d'une talonnade. Un sublime geste qui confirme une belle partie de l'international belge, qui prend souvent de vitesse une charnière parisienne en difficulté.

Mais si sa soirée face au PSG sonne comme un match d'exhibition, Loïs Openda n'était pourtant pas dans la meilleure posture ces dernières semaines. Malgré ses bonnes performances, auteur de huit buts cette saison - dont quatre en quatre matchs en août - il était souvent cantonné au rôle de remplaçant.

"Mon visage en dit looooong"

Un rôle de supersub que n'apprécie guère l'attaquant, s'il on en croit une story Snapchat publiée le 30 décembre dernier: "Mon visage en dit looooong", affichant une grimace à l'échauffement avant le match face à Nice (0-0) où il était remplaçant. En Belgique, il se murmure de plus en plus qu'Openda vit mal de démarrer systématiquement sur le banc des Sang et Or depuis quelques matchs.

Avant ce match face au PSG, Loïs Openda n'avait plus été titulaire depuis le déplacement à Marseille le 22 octobre dernier. Et ce malgré un triplé express face à Toulouse (3-0) le 28 octobre dernier, juste avant la Coupe du monde durant laquelle il n'a joué que 13 minutes avec les Diables rouges.