PSG: "c’était très dur", Marquinhos se confie sur son Mondial cauchemardesque

Marquinhos, défenseur du PSG, a reconnu avoir traversé un moment très compliqué après l’élimination du Brésil en quart de finale de la Coupe du monde face à la Croatie, lors duquel il a manqué son tir au but.

En bon capitaine, Marquinhos (28 ans) s’est présenté face à la presse dimanche pour tenter d’expliquer les raisons de la première défaite du PSG cette saison à Lens (3-1). S'il avaut publié un message sur ses réseaux sociaux, le défenseur brésilien ne s’était pas encore exprimé face à la presse depuis son retour en club et la fin prématurée de la Coupe du monde avec le Brésil. Une aventure achevée brutalement en quarts de finale face à la Croatie (1-1, 4 tab 2) lors d’une séance aux tirs au but où Marquinhos avait manqué sa tentative. L’ancien joueur de l’AS Rome avait aussi été malheureux quelques minutes plus tôt en contrant involontairement la frappe de Bruno Petkovic sur l’égalisation adverse.

"Avec la famille, avec le temps, avec le travail, ça passe"

Deux coups du sort qui avaient plongé le défenseur dans un profond désarroi sur lequel il est revenu dimanche soir dans les couloirs du stade Bollaert. "Notre vie de footballeur est comme ça, il y a beaucoup d'émotions, des belles et des mauvaises, a expliqué le Brésilien. J'ai commencé à 8 ans et je sais comment ça se passe. L'expérience te donne encore plus d'intelligence pour gérer des moments comme ça. C’était dur... Perdre une Coupe du monde comme ça, c'était vraiment dur. Deux jours, trois jours, six jours... après, avec la famille, avec le temps, avec le travail, ça passe. Aujourd'hui, je me sens mieux en mieux."

Après avoir bénéficié une dizaine de jours de repos (il est resté au Qatar avec sa famille), Marquinhos a vite reprise avec Paris et veut enchaîner les matchs pour effacer un peu plus ce traumatisme. "Jouer c’est notre plaisir, ajoute-t-il. Aujourd'hui, on a perdu mais ça fait partie de notre métier, il faut juste continuer à travailler, ne pas tout remettre en cause, essayer de s'améliorer."

Dimanche, il a vécu une soirée compliquée en étant éliminé par un crochet de Loïs Openda sur le but du 2-1 pour Lens. Mais le Brésilien ne tire pas la sonnette d’alarme. Il a conclu son intervention face à la presse sur note plus positive en indiquant que les discussions pour une prolongation de son contrat étaient "bien avancées".