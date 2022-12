PSG: "Déterminé à ramener tous les trophées dans la capitale", Mbappé prévient la concurrence

Kylian Mbappé a offert la victoire au PSG face à Strasbourg, mercredi en Ligue 1 (2-1), en transformant un penalty dans le temps additionnel. Après son but décisif, l’attaquant des Bleus a affiché ses grandes ambitions pour le reste de la saison.

Il n’avait pas besoin de repos et il l’a prouvé sur le terrain. Dix jours après la finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et l’Argentine (3-3, 4 tab à 2), Kylian Mbappé s’est à nouveau montré décisif lors de la reprise de la Ligue 1. L’attaquant de 24 ans a offert la victoire au PSG face à Strasbourg en transformant un penalty qu’il a lui-même obtenu dans le temps additionnel, mercredi au Parc des Princes (2-1). Un but que le crack de Bondy a célébré en enlevant son maillot pour hurler sa joie face aux tribunes.

De passage en zone mixte après la rencontre, le meilleur buteur du Mondial au Qatar a expliqué pourquoi il avait repris la compétition si vite. "On a échangé durant toute la Coupe du monde avec le coach (Christophe Galtier) et la direction pour savoir ce qui était le mieux pour l’équipe et pour moi. On a parlé avant la finale et j’avais dit que je reviendrais, quel que soit le résultat, parce que je me sentais bien. Je voulais continuer à jouer, je ne voulais pas aller en vacances tout de suite. On a des matchs importants. Le coach m’a dit ‘pas de soucis’ et j’ai été aligné (contre Strasbourg)."

Le choc face au Bayern à l’horizon

Avec désormais 22 buts en 26 apparitions sous le maillot du PSG (toutes compétitions confondues), Mbappé réalise une saison tonitruante. Et le n°7 compte bien garder le rythme afin de mener le club de la capitale vers les sommets. En France et en Europe, alors que se profile un choc très attendu face au Bayern Munich, en 8es de finale de la Ligue des champions (14 février, 8 mars). "Peu importe ce qui se passe avec la sélection, le PSG c’est autre chose et je suis toujours déterminé à ramener tous les trophées dans la capitale", a fait savoir l’homme aux quatre buts en finale de Coupe du monde (entre 2018 et 2022).